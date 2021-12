Kriselnder Spitzenclub «Wir fühlen uns machtlos»: Xavi und Barça sind nach dem Champions-League-Aus am Boden Der FC Barcelona verabschiedet sich mit einem 0:3 in München sang- und klanglos aus der Königsklasse – erstmals seit 21 Jahren. Team wie Verein durchleben komplizierte Zeiten.

Hängende Köpfe beim FC Barcelona nach der Niederlage in der Münchner Allianz-Arena. Keystone

Mit ihm sollte eigentlich alles besser werden. Doch nach dem 0:3 gegen Bayern München musste Xavi, neuer Hoffnungsträger auf der Trainerbank des FC Barcelona, anerkennen: Noch ist nichts besser. «Es tut weh. Es ist eine harte, sehr traurige Situation», sagte die merklich ernüchterte Vereinslegende nach dem fatalen Champions-League-Abend. Seine Enttäuschung verblüfft nicht. Erstmals seit dem Jahr 2000 steht Barça nicht im Achtelfinal der Königsklasse. Und muss stattdessen mit der zweitrangigen Europa League vorliebnehmen.

Die historische Schmach steht sinnbildlich für einen arg lädierten Verein, dessen Namen der Glanz vergangener Tage zwar noch umwehen mag, der sich aber in vielerlei Hinsicht alles andere als glanzvoll präsentiert. Deutlich über eine Milliarde Euro Schulden haben die Katalanen angehäuft. Die fehlenden Einnahmen aus der K.o.-Phase werden Barça schmerzlich fehlen. Zudem steht in der Liga ein mickriger siebter Platz zu Buche, die Qualifikation für den Wettbewerb in der kommenden Saison befindet sich folglich in akuter Gefahr.

«Wir fühlen uns machtlos»

Xavi hat viel Arbeit vor sich. Keystone

«Bayern ist ein besseres Team als wir jetzt gerade. Das ist die harte Wahrheit», fand Xavi klare Worte zum dürftigen Auftritt in München. Wohlweislich: Weder Leistung noch Resultat liessen andere Schlüsse zu. «Wir fühlen uns machtlos», gestand der 41-Jährige beinahe resigniert – und fasste damit einen frappanten Umstand zusammen, den auch Bayern-Stürmer Thomas Müller zu analysierten versuchte: Barcelona könne «die Intensität des Spitzenfussballs aktuell nicht mitgehen». Offenbar scheint die diffizile Vereinssituation an den Spielern nicht spurlos vorbeizugehen.

Technisch und taktisch seien sie super, befand der nie um markige Worte verlegene deutsche Nationalspieler im gleichen Atemzug. Und beschrieb damit recht treffend den Zustand des Teams. Zwar ist Barça weit von der Qualität aus Spitzenzeiten entfernt, eine nominell schlagkräftige Equipe besteht aber weiterhin – auch nach dem schmerzhaften Abgang von Lionel Messi im Sommer. Nebst den arrivierten Kräften Sergio Busquets, Jordi Alba und Gerard Piqué weiss die «Blaugrana» zahlreiche Talente in den eigenen Reihen. Wenngleich mit Pedri und Ansu Fati zwei dieser Youngster einstweilen verletzt ausfallen.

«Wir werden alle zusammen weiter hart arbeiten, um Barcelona wieder auf ein anderes Niveau zu heben – Champions League, nicht Europa League», gibt sich Xavi zumindest einigermassen kämpferisch. Ob der noch recht unerfahrene Trainer die verunsicherte Mannschaft wieder aufrichten kann, wird sich zeigen.