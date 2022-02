Kommentar zu Fanny Smith Eine wundersame Auferstehung, die unbelohnt bleibt Skicrosserin Fanny Smith fährt an den Olympischen Spielen in China zur Bronze-Medaille. Minuten später wird sie disqualifiziert. Ein Ende, dass sie so nicht verdient hat. Simon Wespi Drucken Teilen

Unverständnis bei Fanny Smith nach dem Entscheid der Jury. Keystone

Es müssen harte und emotionale Momente für Fanny Smith gewesen sein in den letzten Stunden, Tagen, ja Wochen. Erst verletzte sich die 29-Jährige im Januar in Kanada am Knie. Die Olympia-Teilnahme schien in weiter Ferne. Doch dann die Auferstehung, die Teilnahme in Peking. Und schliesslich der sensationelle Gewinn der Bronze-Medaille.

Doch nein, soweit soll es nicht kommen. Die Jury hat etwas dagegen. Die Rennleitung disqualifiziert Smith nach dem Rennen. Sie habe die Deutsche Athletin behindert. Ist das bitter! Von Schock über Wut bis Unverständnis: Die ganze Gefühlspalette bricht auf die Skicrosserin ein. Und das nicht nur bei ihr. Auch bei ihren Fans. Bei allen, die Fanny Smith die Daumen drückten.

Doch: Ist dieser Entscheid auch richtig? Nach wiederholter Konsultation der strittigen Szene muss man sagen: nein. Sicher nicht. Ein Skandal also? Doch mit etwas Abstand und dem Ablegen der Schweizer Brille wird klar: Man kann den Entscheid so treffen. Die Betonung liegt beim Wort «kann». Der Entscheid ist hart. Rencontres sind im Skicross nicht unüblich. Vielleicht wäre hier mehr Fingerspitzengefühl von der Jury angebracht gewesen. Nun, die Wahrheit in dieser Auseinandersetzung kennen höchstens zwei Athletinnen. Wenn überhaupt.

Die Sport-Schweiz, und nicht nur sie - auch die internationale Konkurrenz - hätte Fanny Smith das Traum-Comeback mit dem Gewinn der Bronze-Medaille bei Olympia gegönnt. Auch wenn der Stachel nun tief sitzt: Die sympathische Westschweizerin wird das verkraften. Sie wird aufstehen und wieder angreifen. An Weltmeisterschaften oder 2026 an den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo. Ob mit oder ohne Medaille: Fanny Smith ist und bleibt ein Champion.