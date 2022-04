Klassiker Paris-Roubaix Stefan Küng wird starker Dritter und sagt: «Es war ein hartes Rennen, ich habe das Maximum herausgeholt» Stefan Küng fährt beim Rad-Klassiker Paris-Roubaix auf das Podest. Der Ostschweizer überzeugt mit einem starken dritten Rang. Den Sieg schnappt sich der Niederländer Dylan van Baarle.

Der Ostschweizer Stefan Küng am Hinterrad von Wout van Aert. Freshfocus

Paris-Roubaix, auch genannt die «Hölle des Nordens», verlangte von den Athleten einmal mehr alles ab. Unmengen Staub zeichneten die Radprofis beim Klassiker über 257,2 Kilometer, davon 54,8 auf dem knüppelharten Kopfsteinpflaster im Norden Frankreichs.

Den Sieg feierte ein Niederländer: Nicht etwa Mathieu van der Poel, nein Dylan van Baarle hat die 119. Auflage des Klassikers gewonnen. Der 29-Jährige vom Team Ineos Grenadiers setzte sich am Ostersonntag souverän nach einer Solofahrt im Finale durch. «Ich habe im Velodrom geschaut, wo die anderen bleiben, aber ich war völlig alleine. Erst da wusste ich, dass ich gewinne», sagte van Baarle. Im Ziel lag er nach 5:37:01 Stunden 1:47 Minuten vor dem Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma). Dritter wurde zeitgleich der Ostschweizer Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Der 28-Jährige setzte sich gleich mehrmals in Szene. Küng hielt sich stets in der Verfolgergruppe auf und leistet viel Führungsarbeit. Van Baarle bog schliesslich als souveräner Führender ins Velodrome von Roubaix ein, dahinter folgte der Kampf um die Podestplätze. Mittendrin Stefan Küng. 300 Meter vor dem Ziel war er es, der den Sprint lancierte. Der anvisierte zweite Platz wurde es am Ende nicht, der Belgier Van Aert zog noch an Küng vorbei.

Ein sichtlich müder Stefan Küng resümierte im Ziel: «Es war ein hartes Rennen. Ich war in der Verfolgergruppe und wusste, in einem solchen Rennen kann alles passieren. Das Tempo war äusserst hoch.» Der Thurgauer fügte an:

«Ich habe das Maximum herausgeholt. Sich gegen van Aert im Sprint durchzusetzen, ist fast unmöglich. Ich freue mich sehr für unser Team.»

Stefan Küng lässt sich in Roubaix als Dritter feiern. Freshfocus

Dieser Podestplatz ist der vorläufige Höhepunkt einer starken, noch jungen Saison. Vergangenen Sonntag überzeugte Küng beim Amstel Gold Race als Achter mit einem Top-Ten-Platz. Vor 14 Tagen fuhr er bei der Flandern-Rundfahrt auf den starken 5. Rang.

Schnelles Rennen und zahlreiche Defekte

Ungewöhnliche hohe Temperaturen von knapp 20 Grad, die staubigen Paves sowie der beständige Rückenwind, der für die mit einem Schnitt von 47,1 km/h mit Abstand schnellste Roubaix-Auflage der Geschichte und damit viele Stürze sorgte, verlangten den Fahrern alles ab. Van Baarle war wie zahlreiche andere Profis von einem Defekt betroffen, setzte sich dann aber kurz vor dem letzten ganz schweren Kopfsteinpflaster-Sektor Carrefour de l’Arbre entscheidend ab.

Stefan Bissegger klassierte sich als zweitbester Schweizer auf Platz 21. Silvan Dillier wurde 63. Die diesjährige Ausgabe wurde als Folge der französischen Präsidentschaftswahlen um eine Wochen nach hinten verschoben. 2021 wurde das Rennen pandemiebedingt auf Oktober verschoben, 2020 fiel es sogar gänzlich ins Wasser. Der Italiener Sonny Colbrelli, der bei der Schlammschlacht im vergangenen Herbst im Sprint triumphierte, fehlte, nachdem er im März bei der Katalonien-Rundfahrt mit Herzproblemen schwer kollabiert war.

Bereits am Mittwoch steht mit Flèche Wallonne bereits das nächste Rad-Highlight auf dem Programm. Aus Schweizer Sicht rechnet sich Marc Hirschi seine Chancen beim Rennen in Belgein aus.