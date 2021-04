GP in Imola Verstappen gewinnt spektakuläres Rennen – Alfa-Sauber muss wegen Untersuchung um Punkte bangen Max Verstappen gewinnt den GP Emilia Romagna, der durch viele Unterbrüche und Unfälle geprägt ist. Alfa-Sauber muss wegen einer Untersuchung um die Punkte bangen.

Max Verstappen holt sich in Imola den Sieg. Weil die Strecke zu Rennbeginn noch nass ist, entwickelt sich ein Chaos-GP. Keystone

Vor dem Rennen regnet es in Imola. Gewisse Abschnitte trocknen bis Rennbeginn, in anderen ist es nass und rutschig. Die Bedingungen liefern einen unberechenbaren GP in der italienischen Region Emilia Romagna. Besonders gut ins Rennen startet Max Verstappen. Von Startposition drei zieht der Red-Bull-Fahrer gleich nach der ersten Kurve an Pole-Fahrer Lewis Hamilton vorbei und geht in Führung.

Mit fortlaufender Dauer des Rennens trocknet die Strecke immer weiter ab. Das Duell der Boxenteams beginnt, da der ideale Zeitpunkt für einen Wechsel auf die Trockenreifen gesucht wird. Bis Rennhälfte zeichnet sich ein Kampf um den Sieg zwischen Verstappen und Hamilton ab, doch der Brite leistet sich in Runde 31 einen Patzer. Der Mercedes-Fahrer rutscht bei einem Überrundungsmanöver ins Kiesbett. Hamilton kann das Rennen fortführen, aber fällt auf den 9. Platz zurück.

Kurz nach dem Fehler vom siebenfachen Weltmeister wird das Rennen unterbrochen. George Russell und Valtteri Bottas krachen ineinander. Weil die Strecke von Trümmerteilen wimmelt, kommt die Rote Flagge zum Zug. Nach Wiederaufnahme des Rennens startet Hamilton seine Aufholjagd. Der 36-Jährige schnappt sich einen Fahrer nach dem anderen und fährt gar auf den zweiten Platz. Der Holländer Max Verstappen sichert sich den Sieg und seinen 11. Triumph in der Formel 1. Der Brite Lando Norris komplettiert das Podest.

Alfa-Sauber in den Punkten – oder doch nicht?

«Wegen den Bedingungen war es schwierig, das Auto auf der Strecke zu behalten. Glücklicherweise haben wir den richtigen Zeitpunkt für den Reifenwechsel erwischt», so Verstappen nach dem Rennen.

Darf sich Kimi Räikkönen über WM-Punkte freuen? Eine Untersuchung wird die Antwort liefern. Freshfocus

Die beiden Alfa-Sauber-Piloten können sich am Sonntag steigern. Von den Positionen 16. und 17. gings ins Rennen. Kimi Räikkönen kommt als Neunter ins Ziel. Ob sich der Hinwiler Rennstall über Punkte freuen darf, ist allerdings noch unklar. Der Finne muss sich nach dem Rennen einer Untersuchung stellen, da er bei der Wiederaufnahme des Rennens gegen das Regelwerk verstossen haben soll. Antonio Giovinazzi schaffts nicht in die Punkte und beendet das Rennen als 14.

Weil sich Lewis Hamilton die schnellste Runde schnappt, führt er einen Punkt vor Max Verstappen in der Gesamtwertung. In zwei Wochen geht es mit dem GP von Portugal weiter.