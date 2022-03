Fussball Testspiele Christian Eriksen feiert Traum-Comeback mit Blitztor für Dänemark – Spanien jubelt spät Was für ein Comeback: Christian Eriksen wird im Spiel gegen die Niederlande eingewechselt und erzielt zwei Minuten später sogleich ein Tor. Am Ende verliert Dänemark trotzdem. Deutschland und Spanien feiern knappe Siege. Die Testspiele im Überblick:

Steht zwei Minuten auf den Rasen und trifft: Christian Eriksen. Keystone

Niederlande – Dänemark 4:2

287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der Fussball-EM hat Christian Eriksen ein märchenhaftes Comeback in der dänischen Nationalmannschaft gefeiert. Keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf der 30-Jährige beim 2:4 in Amsterdam gegen die Niederlande mit einem Schuss in den Winkel (47.). Zum Sieg reichte es Dänemark aber nicht, weil Stefan Bergwijn (16./71.), Nathan Ake (29.) und Memphis Depay (37., Foulelfmeter) im ersten WM-Test für Oranje erfolgreich waren. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte Jannik Vestergaard (20.). Ausserdem setzte Eriksen den Ball an den Pfosten (74.).

Erst Mitte Februar hatte Eriksen, dem ein Defibrillator eingesetzt worden war, beim FC Brentford sein Premier-League-Comeback gegeben. Gesundheitliche Bedenken hat er nicht mehr. Eriksen war am 12. Juni im ersten EM-Gruppenspiel der Dänen in Kopenhagen gegen Finnland zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Er entkam nur knapp dem Tod.

Deutschland – Israel 2:0

Die deutschen Fussballer sind mit einem 2:0 gegen Israel ins WM-Jahr gestartet. 240 Tage vor dem Eröffnungsspiel hat die Mannschaft von Trainer Hansi Flick Hoffnung auf ein erfolgreiches Abschneiden geweckt - Flick feierte den achten Sieg im achten Spiel. Kai Havertz (36.) und Timo Werner (45.+1) trafen für Deutschland. Thomas Müller setzte einen Foulelfmeter an den Pfosten (89.). Auf der Gegenseite parierte Kevin Trapp einen Strafstoss von Yonatan Cohen (90.+4). Die nächste Bewährungschance hat der viermalige Weltmeister bereits am Dienstag in Amsterdam beim Klassiker gegen die Niederlande.

Spanien – Albanien 2:1

Dani Olmo hat im Duell mit Aussenseiter Albanien in letzter Minute noch den Sieg gerettet. Beim 2:1-Heimerfolg waren die Gastgeber durch Lokalmatador Ferran Torres von Barcelona in Führung gegangen (75.). Myrto Uzunidas von Granada hatte überraschend den Ausgleich für Albanien erzielt (85.). Olmo traf dann in der 90. Minute für die Spanier zum 2:1-Endstand.

Irland – Belgien 2:2

Der Weltranglistenerste Belgien ist mit einer Enttäuschung ins WM-Jahr gestartet. Der Dritte der WM 2018 kam im Test in Irland trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Michy Batshuayi (12.) und Hans Vanaken (58.) erzielten die Tore für die Belgier. Für Irland trafen Chiedozie Ogbene (35.) und Alan Browne (85.).