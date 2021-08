Fussball-Nationalmannschaft Entscheidung soll gefallen sein: Murat Yakin neuer Nati-Coach Die Suche nach dem Schweizer Fussball-Nati-Coach soll beendet sein. Murat Yakin soll gemäss Medienberichten am Montag vorgestellt werden.

Murat Yakin wird der neue Nati-Coach. Am Montag soll der 46-Jährige vorgestellt werden. Keystone

Murat Yakin soll laut Informationen des Online-Portals «Nau» neuer Nati-Trainer werden. Diese Informationen bestätigt wenig später auch der «Blick». Der 46-Jährige soll damit die Nachfolge von Vladimir Petkovic, der nach Frankreich zum Ligue-1-Klub Bordeaux wechselte, antreten.

Der Vertrag soll am Montag unterschrieben werden, die Präsentation am Nachmittag folgen. Yakin ist seit Sommer 2019 Trainer des Challenge-Ligisten FC Schaffhausen und hätte dort noch einen Vertrag bis zum 30.06.2022. Der Schweizerische Fussballverband und die Munotstädter könnten sich in der Frage zur Ablösesumme sicherlich finden.

Zuvor durchlebte der 46-Jährige Basler Trainerstationen beim FC Sion, Grasshoppers, Spartak Moskau, FC Basel, FC Luzern und FC Thun. Nach Beendigung seiner Spielerkarrierere startete Murat Yakin seine Trainerlaufbahn 2006 bei seinem Jugendverein Concordia Basel.

Titel als Spieler und als Trainer

Yakin kennt die Nationalmannschaft als Spieler, lief 49 Mal für die Schweiz auf und erzielte dabei vier Tore. Der ehemalige Innenverteidiger beendete im Sommer 2006 seine Karriere beim FC Basel. Sein Profidebüt als Spieler gab er 1992 beim Grasshopper Club Zürich. Danach folgten Stationen beim VfB Stuttgart, Fenerbahce Istanbul, FC Basel, 1. FC Kaiserslauten und zum Schluss wieder beim FCB.

Während dieser Zeit feierte er fünf Mal den Titel des Schweizer Meisters und dreimal denjenigen des Cup-Siegers. Auch als Trainer durfte er schon Trophäen in die Höhe strecken: 2013 und 2014 wurde er mit dem FC Basel Schweizer Meister.

Update folgt in Kürze +++