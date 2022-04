Fussball international Schlussspurt in Europas Topligen: Hochspannung in England und Italien – kann Dortmund Bayern noch abfangen? Das letzte Meisterschaftsviertel in Europas Fussballligen bricht an. In England und Italien spitzt sich der Kampf um den Titel zu, in Deutschland möchte Dortmund die Bayern ärgern. Derweil scheint das Titelrennen in Spanien und Frankreich entschieden zu sein. Eine Übersicht:

Manchester City oder Liverpool? Welche der beiden Grossmächte hat im Mai die Nase vorn? Keystone

Noch vor wenigen Wochen schienen die Meisterrennen in den europäischen Topligen entschieden. Anders sieht es heute aus. Nach der Nationalmannschaftspause kommt in den Titel-Rennen nochmals Spannung auf. Die Meisterschaften biegen auf die Zielgerade ein. Wie sieht es an der Spitze der fünf Topligen aus? Eine Übersicht:

Noch im Februar wies Bayern München auf Verfolger Borussia Dortmund einen Vorsprung von neun Punkten auf. Wenige Wochen später ist die Ausgangslage eine neue. Der Vorsprung des Rekordmeisters auf die Truppe mit den Schweizern Gregor Kobel und Manuel Akanji schmolz auf sechs Punkte. Vor der Länderspielpause verpasste es der BVB gar, bis auf vier Punkte heranzurücken. Bleibt die Differenz nun drei weitere Spieltage bestehen, so kann Dortmund am 23. April im Direktduell bis auf drei Punkt auf die Münchner aufschliessen.

Der Kampf um den begehrten Titel in der Premier League erlebt einen spannenden Schlussspurt. Der FC Liverpool rückte Manchester City bis auf einen Zähler auf die Pelle. Am 10. April, also am übernächsten Spieltag, steigt das Direktduell in Manchester. Chelsea hat mit acht Punkten Rückstand (Verlustpunkte) nur noch Aussenseiterchancen.

Die Serie A ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Ein Viertel der Meisterschaft ist noch zu Spielen und gleich vier Teams mischen im Kampf um den «Scudetto» mit. Die beste Ausgangslage geniesst die AC Milan (66 Punkte). Für die «Rossoneri» wäre der Triumph der erste Meistertitel seit elf Jahren. Auf Platz zwei rangiert Napoli (63), gefolgt von Inter Mailand (60), das noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Auch Juventus Turin (59) mit dem Schweizer Denis Zakaria kann sich noch Chancen ausrechnen. Übermorgen Sonntag empfängt die «alte Dame» Inter Mailand zum Kräftemessen.

In Spanien dürfte die Meisterschaft entschieden sein. Real Madrid ist der Konkurrenz enteilt. Neun Punkte Vorsprung weisen die «Königlichen» auf den FC Sevilla auf, deren 12 Zähler auf Barcelona (ein Spiel weniger). Doch im Clásico am letzten Spieltag zeigten die Katalanen ihre ganze Klasse und demontierten Real Madrid mit 4:0. Die Madrilenen tun gut daran, ihre Punkte einzufahren. Bei einem Ausrutscher wären Barca und Sevilla wieder im Rückspiegel zu sehen.

Freie Fahrt für Paris St. Germain. Dem Team aus Frankreichs Hauptstadt dürfte der Titel nicht mehr zu nehmen sein. Olympique Marseille als erster Verfolger liegt bereits 12 Punkte im Hintertreffen. Vorjahressieger OSC Lille ist sogar nur auf Rang fünf platziert. Zudem ist PSG in der Champions League nicht mehr vertreten und kann den Fokus auf die nationale Meisterschaft legen.