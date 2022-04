Fussball international Leipzig schockt Fischers Union in letzter Minute – Juventus und Zakaria stehen im Coppa-Final Union Berlin mit Trainer Urs Fischer haben den erstmaligen Einzug ins Pokal-Finale verpasst. Emil Forsberg schiesst RB Leipzig in letzter Minute ins Endspiel. Auch Juventus Turin mit Denis Zakaria stehen in Final.

Emil Forsberg schiesst Leipzig mit seinem Last-Minute-Treffer in den Final. Keystone

RB Leipzig – Union Berlin 2:1 (0:1)

Welch bittere Ausgang für Urs Fischer und Union Berlin. Die Hauptstädter kassieren in letzter Minute den entscheidenden Gegentreffer. RB Leipzig hat derweil zum dritten Mal das Finale des DFB-Pokals erreicht. Die Sachsen setzten sich im Halbfinale mit 2:1 (0:1) gegen Union durch. Sheraldo Becker (25.) brachte die Fischer-Elf zunächst in Führung. Leipzig gelang der Ausgleich durch einen von Andres Silva (61.) verwandelten Foulelfmeter. Schliesslich sorgte Emil Forsberg in der Nachspielzeit mit einem Kopfball-Tor für die Entscheidung. Final-Gegner SC Freiburg hatte am Tag zuvor beim Zweitligisten Hamburger SV mit 3:1 gewonnen.

Juventus Turin und Denis Zakaria (links) feiern den Treffer zum 1:0. Keystone

Juventus Turin – Fiorentina 2:0 (Hinspiel 1:0)

Titelverteidiger Juventus Turin ist Inter Mailand ins Finale der Coppa-Italia gefolgt. Im Halbfinal-Rückspiel gegen die Fiorentina setzte sich Juve mit Nationalspieler Denis Zakaria 2:0 (1:0) durch und liess nach dem 1:0 aus dem Hinspiel keine Zweifel am Weiterkommen zu. Auch der Ex-Basler Arthur Cabral konnte die Niederlage von Florenz nicht abwenden. Federico Bernardeschi (32.) und Danilo (90.+4) trafen für Juventus, das im Endspiel in Rom Inter herausfordert. Die Mailänder hatten am Dienstag mit einem fulminanten 3:0 im Stadt-Derby gegen die AC Milan triumphiert.