Fussball im Ausland

Alexander Soerloth jubelt mit seinen Teamkollegen über das zweite Tor von Leipzig. Keystone

(dpa/sim) Leipzig hat im Titel-Zweikampf mit Bayern München eindrucksvoll vorgelegt und zumindest für wenige Stunden die Tabellenführung der Bundesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich am Samstag souverän mit 3:0 (1:0) bei Freiburg durch und schob sich dadurch mit einem Punkt vor den Rekordmeister. Im Topspiel gegen Borussia Dortmund können die Münchner am Samstagabend (18.30 Uhr) aber nachlegen.

Christopher Nkunku (41. Minute), Alexander Sörloth (64.) und Emil Forsberg (79.) sorgten mit ihren Toren für den sechsten Leipziger Bundesliga-Sieg in Serie. Während sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bei sonnigem Wetter im Schwarzwald-Stadion wie eine Meistermannschaft präsentierte, zeigten die Freiburger eine ihrer schwächsten Saisonleistungen.

Und gleich der erste Freiburger Fehler brach ihren Widerstand. Kurz vor der Pause eröffnete Torwart Florian Müller das Spiel flach durch die Mitte, wo Baptiste Santamaria nach dem riskanten Pass unmittelbar von Leipzigs Kevin Kampl gestört wurde. Dadurch sprang der Ball zu Yussuf Poulsen, der nur noch querlegen musste auf Nkunku. Dieser traf ins leere Tor.

In der zweiten Halbzeit wiederholte sich die Geschichte aus der ersten Halbzeit: einen erneuten Fehler der Gastgeber nutzte Leipzig eiskalt aus. Diesmal konnte Nicolas Höfler den Ball im Zentrum nicht richtig verarbeiten, wieder ging der starke Kampl dazwischen. Über zwei schnelle Stationen landete der Ball bei Sörloth, der flach einschob. Auch das 3:0 leitete Kampl mit einem Pass auf den Norweger ein, der diesmal in den Rückraum auf den eingewechselten Forsberg ablegte. Der Schwede zirkelte den Ball rechts unten ins Netz.

Ein ungewohntes Gefühl: Nach neun Spielen ohne Niederlage müssen die Wolfsburger wieder als Verlierer vom Feld. Keystone

Die Serien des Rückrunden-Topteams Wolfsburg sind derweil gerissen. Nach über elf Studen ohne Gegentor und neun Spielen ohne Niederlage verlor der Champions-League-Aspirant mit 1:2 (1:2) bei Hoffenheim. Keeper Koen Casteels kassierte nach 673 Minuten erstmals wieder ein Gegentor, als Christoph Baumgartner (8.) die Hoffenheimer in Führung brachte. Nach dem Ausgleich durch Hoffenheim-Schreck Wout Weghorst (23.) gelang Andrej Kramaric (41.) noch vor der Pause die erneute Führung.

Nach der Pause drehte Wolfsburg mit Renato Steffen, Admir Mehmedi und Kevin Mbabu zwar auf, erhöhte den Druck, hatte deutlich mehr Ballbesitz. Ein Kopfball von Weghorst streifte die Latte (61.) bei der besten Ausgleichschance. Hoffenheim liess sich immer weiter in die eigene Hälfte drängen. Nach einem Klasse-Angriff initiiert von Baumgartner bot sich dann jedoch die grosse Möglichkeit für die Hausherren. Einen Freistoss aus 16 Metern schoss Kramaric aber deutlich am Tor vorbei (67.). Wolfsburg stemmte sich bis zum Ende gegen die dritte Niederlage in dieser Saison nach den punktlosen Spielen gegen Bayern und Dortmund – vergeblich.

Filip Kostic (rechts) traf zweimal für die Frankfurter. Nur einmal zählte das Tor des Serben. Keystone

Frankfurt hat im Kampf um die erstmalige Champions-League-Teilnahme zwei weitere Punkte eingebüsst. Eine Woche nach der ersten Niederlage des Jahres in Bremen kam die Eintracht mit Djibril Sow gegen Stuttgart nur zu einem 1:1 (0:0).

Chancen gab es in dieser Partie auf beiden Seiten lange Zeit keine, weil hüben wie drüben die nötige Präzision fehlte. Immer wieder bremsten Fehlpässe den Spielfluss. So dauerte es bis zur 43. Minute, ehe Gregor Kobel im Tor der Stuttgarter bei einem Schuss von Filip Kostic erstmals eingreifen musste. Nach der Pause überwand der Serbe den Schweizer dann mit einem Flachschuss ins lange Eck. Doch der Video-Assistent in Köln schaltete sich ein. Weil es zuvor eine Abseitsposition gegeben hatte, zählte der Treffer nicht.

Nun war die Eintracht etwas besser im Spiel. Andre Silva und Luka Jovic kamen innerhalb kurzer Zeit zum Abschluss, zielten aber nicht genau genug. Das tat dafür VfB-Torjäger Sasa Kalajdzic, der mit Unterstützung von Hinteregger traf. Die Freude über die Führung währte aber nur kurz, denn wieder nahm Kostic von der linken Seite Mass und zimmerte den Ball ins lange Eck. Dieses Mal zählte das Tor.

Kurz darauf rettete VfB-Mittelfeldspieler Borna Sosa per Kopf bei einem Direktschuss von Jovic - Kobel hätte in dieser Szene wohl keine Chance gehabt. In der Schlussphase erhöhte Frankfurt noch einmal den Druck, doch der Siegtreffer gelang nicht mehr.

Dem Tschechen Patrik Schick gelingt das einzige Tor der Partie für Leverkusen. Keystone

Mit der fünften Niederlage in Serie nach der Bekanntgabe seines Abschieds zum Saisonende werden die Diskussion über Trainer Marco Rose bei Mönchengladbach derweil nicht abreissen. Der Champions-League-Achtelfinalist unterlag mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria in der Startaufstellung im West-Derby Leverkusen mit 0:1 (0:0). Der eingewechselte Breel Embolo konnte die Niederlage auch nicht abwenden. Die Gladbacher müssen sich damit wohl von einem internationalen Startplatz in der nächsten Saison verabschieden und auf weitere Unruhe im Umfeld des Clubs einstellen.

Bei den Leverkusenern hingegen wird das Ende der Negativserie von fünf sieglosen Pflichtspielen die Diskussionen um Trainer Peter Bosz wohl vorerst beenden. Den Siegtreffer im Borussia-Park erzielte Patrik Schick (77. Minute) für die Bayer-Elf, die sich mit 40 Punkten im oberen Tabellendrittel festsetzen konnte. Die Gladbacher hingegen dümpeln mit 33 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Im Berliner Olympiastadion waren zwischen Hertha und Augsburg noch keine zwei Minuten gespielt, als die Augsburger ihren ersten Angriff mit einem Torerfolg abschlossen. Laszlo Benes erzielte nach einer Minute und 50 Sekunden die Führung. Die Gastgeber kamen danach zwar besser ins Spiel, taten sich lange Zeit aber schwer. Doch Krzysztof Piatek (62.) und Dodi Lukebakio (89./Foulelfmeter) drehten das Spiel und führten die Berliner zum ersten Sieg seit 2. Januar.



Pierre-Emerick Aubameyang trifft für Arsenal zur zwischenzeitlichen Führung. AP

(sid) Arsenal hat nach dem Erfolg gegen Leicester City einen Dämpfer in der Premier League hinnehmen müssen. Die Londoner kamen beim FC Burnley nicht über ein 1:1 hinaus. Arsenal liegt nach 27 Spielen mit 38 Punkten im Tabellenmittelfeld. Der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang brachte die Gunners in Führung (6.), die die Partie zunächst im Griff hatten. Natispieler Granit Xhaka schoss dann allerdings Burnleys Chris Wood an, der den Ball zum Ausgleich vorbei an Bernd Leno ins Tor lenkte (39.).

