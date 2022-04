Fussball-Fans Fällt am 36. Spieltag der Zuschauerrekord einer Super-League-Runde? 81’244 Fans besuchten am Wochenende die Spiele der Fussball-Super-League. Dieser Wert schafft es in die Top-10 aller Spieltage der Super League. Wird der Zuschauerrekord noch diese Saison geknackt?

Das ausverkaufte Wankdorf im Mai 2010. Keystone

Die 31. Runde der Fussball Super-League stiess auf grosses Zuschauerinteresse. Trotz vielerorts miesem Wetter strömten die Besucherinnen und Besucher am Wochenende zahlreich in die Stadien der Super League. 81’244 Fans machten sich auf den Weg in die fünf Stadien nach Bern, Basel, Zürich (FCZ und GC) sowie St. Gallen. Dieser Wert ist der zehnhöchste der Geschichte.

Der Durchschnitt der Saison 2021/22 liegt bei 11'240 Fans! pic.twitter.com/ohh6aQGs5L — Philippe Guggisberg (@PhilGuggisberg) April 24, 2022

Diese Zahl von 81’244 Zuschauer dürfte diese Saison erneut geknackt werden. Am 36. Spieltag geniessen YB, Basel, St. Gallen sowie Sion ein Heimspiel, zudem findet im Zürcher Letzigrund die Meisterfeier statt. Letztere dürfte vor ausverkaufen Rängen stattfinden.

Der Super-League-Rekord datiert von der Saison 2010/11. Damals besuchten 88’247 Zuschauerinnen und Zuschauer die Spiele des 34. Spieltages. Um diese Marke knacken zu können, müsste wohl der Spielplan nach aktuellen Zahlen so aussehen, dass Heimspiele von YB, Basel, St. Gallen, Luzern und dem FCZ auf dasselbe Wochenende fallen.