Europa League Seoanes Leverkusen scheitert – Barça dreht Spiel gegen Galatasaray Leverkusen verliert nach mangelnder Chancenauswertung gegen Atalanta. Barcelona dreht das Spiel im Hexenkessel von Istanbul. Der Donnerstagabend der Europa-League-Achtelfinals in der kompakten Übersicht.

Leverkusen-Coach Gerardo Seoane scheitert mit seinem Team im Achtelfinal der Europa League. Keystone

Leverkusen - Atalanta 0:1 (Hinspiel 2:3)

Das Team von Gerardo Seoane war gewillt, den Rückstand wettzumachen, startete entsprechend offensiv in die Partie. Auffälligster Akteur war Bayer-Stürmer Diaby. Der 22-jährige Franzose scheiterte zweimal (8./48.) freistehend am Atalanta-Keeper. Vor allem an die Riesenchance kurz nach der Pause wird er sich noch länger erinnern. Im Eins-gegen-eins blieb der italienische Schlussmann lange stehen und brachte den Stürmer zur Verzweiflung. Die anschliessende Druckphase der Werskelf war nicht von langer Dauer. Im Hinspiel fielen die Tore noch am Laufmeter, am Donnerstagabend musste man sich bis in die Nachspielzeit gedulden. Boga vollendete ein Solo-Lauf auf der linken Seite sehenswert. Somit konnten die Bergamasken rund um Nati-Mittelfeldspieler Remo Freuler, der durchspielte und eine souveräne Partie zeigte, in den Viertelfinal einziehen.

Galatasaray - Barcelona 1:2 (Hinspiel 0:0)

Barça-Mittelfeldspieler Pedri lässt bei seinem Treffer gleich zwei Spieler ins Leere grätschen. TOLGA BOZOGLU

Barça-Trainer Xavi sprach im Vorfeld der Partie von der «türkischen Hölle», die sein Team in Istanbul erwarten werde. Der Spanier prognostizierte ein frenetisches Publikum und behielt recht. Die knapp 50'000 Zuschauer sorgten für mächtig Stimmung – noch mehr, als das Heimteam in Führung ging. Marcao (28.) kam nach einem Eckball freistehend zum Kopfball. Der Vorsprung hielt jedoch nur neun Minuten. Pedri täuschte im Strafraum gleich zweimal einen Schuss an und liess zwei Galatasaray-Verteidigen ins Leere grätschen. Aus knapp zehn Metern vollendete der 19-Jährige lässig zum 1:1. Kurz nach der Pause hatte der haushohe Favorit das Spiel gedreht. Gala-Keeper Peña parierte zunächst gegen Pedri noch stark, war dann beim Abstauber von Aubameyang (49.) machtlos.

Die weiteren Achtelfinals:

Roter Stern - Glasgow Rangers 2:1 (Hinspiel 0:3)

Monaco - Braga 1:1 (Hinspiel 0:2)

Eintracht Frankfurt - Betis Sevilla ab 21 Uhr (Hinspiel 2:1)

West Ham - Sevilla ab 21 Uhr (Hinspiel 0:1)

Lyon - Porto ab 21 Uhr (Hinspiel 1:0)

Spartak Moskau - RB Leipzig abgesagt