Europa League Dezimiertes Frankfurt erkämpft sich Remis gegen Barça – Freulers Atalanta mit guter Ausgangslage Eintracht Frankfurt bietet dem FC Barcelona im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League Paroli. Atalanta verschafft sich mit dem Remis bei Leipzig eine gute Ausgangslage.

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona 1:1 (0:0)

Nur drei Minuten waren gespielt, als sich Frankfurt-Goalie Kevin Trapp gewaltig strecken musste, um den frühen Rückstand zu verhindern. Ferran Torres nahm das obere Eck auf der linken Seite ins Visier. Wer dachte, dass der Bundesligist nun überrollt werden würde, sah sich getäuscht. In der sechsten Minute wurde Djibril Sow auf Höhe des Elfmeterpunkts völlig freistehend angespielt. Der Abschluss des Nati-Spielers verfehlte das Ziel haarscharf.

Frankfurt begegnet dem klaren Favoriten aus Barcelona auf Augenhöhe. Keystone

Die Katalanen liessen den Ball zirkulieren, doch die Frankfurter gestatteten den Gästen einen Vorstoss in den eigenen Sechzehner nur selten. In der 38. Minute entschied der Unparteiische auf Elfmeter, nachdem Rafael Borré im Barça-Strafraum zu Fall kam. Weil Sergio Busquets zuvor den Ball spielte, wurde die Entscheidung nach Videobeweis wieder zurückgenommen.

Ansgar Knauff brachte das mit 48'000 Zuschauern ausverkaufte Stadion (250'000 Tickets hätten verkauft werden können) kurz nach Wiederanpfiff zum Kochen. Nach einer Ecke landete der Ball beim 20-Jährigen, der aus der zweiten Reihe abzog und mit einem Traumtor belohnt wurde.

Torres (66.) sorgte mit dem Ausgleich nach einer schönen Kombination für einen Temperaturumsturz. Der tapfere Bundesligist musste ab der 78. Minute und der Gelb-Roten Karte an Tuta dezimiert agieren, liess aber keine grössere Torgefahr mehr zu.

RB Leipzig - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1)

Nachdem Atalanta in der Runde zuvor Seoanes Leverkusen eliminieren konnte, wollten die Italiener eine optimale Ausgangslage schaffen, um gleich den nächsten Bundesligisten zu eliminieren. Angeführt von Ersatz-Captain Remo Freuler bemühten sich die Gäste um die Spielkontrolle.

Luis Muriel (17.) schlenzte den Ball nach einem explosiven Antritt von der Strafraumgrenze sehenswert ins lange Eck. Nur wenig später liessen die Sachsen Muriel wieder gewähren, der seinen zweiten Treffer nur knapp verpasste. Das diente Leipzig als Weckruf. André Silva (24.) sorgte mit seinem Pfostenknaller für ein Ausrufezeichen. Kurz vor der Pause scheiterte Mario Pasalic auf der Gegenseite aus spitzem Winkel ebenfalls am Aluminium.

Ersatz-Captain Remo Freuler freut sich mit Torschütze Luis Muriel. Keystone

Nach dem Seitenwechsel suchte das Heimteam vehementer den Ausgleich. Zunächst scheiterte Silva am Atalanta-Keeper nach einem Elfmeter. Die Deutschen zeigten sich nicht geschockt, kamen Sekunden später trotzdem zum 1:1. Bergamo-Verteidiger Davide Zappacosta (58.) lenkte eine Flanke ins eigene Tor ab. Auch in der zweiten Halbzeit wurde die Torumrandung getestet: Teun Koopmeiners (65.) und Dominik Szoboszlai (82.) verpassten die Entscheidung für ihr Team. Freuler musste in der 67. Minute nach muskulären Problemen ausgewechselt werden.

Die weiteren Viertelfinal-Hinspiele:

Braga - Glasgow Rangers 1:0 (1:0)

West Ham - Lyon 1:1 (0:0)