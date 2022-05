Europa League «Das muss man zuerst mal fassen»: Frankfurt und Sow im Freudentaumel Eintracht Frankfurt entschädigt mit dem sensationellen Triumph in der Europa League für eine mediokre Bundesliga-Saison. Und darf sich auf stattliche Einnahmen freuen.

Die Frankfurter Eintracht in Jubelpose nach dem Finalsieg. Keystone

«Das muss man zuerst mal fassen», sagte Djibril Sow – und fasste den Gefühlszustand von Eintracht Frankfurt treffend zusammen. Soeben hatten die Hessen die Glasgow Rangers in einem hochspannenden Final nach Penaltyschiessen bezwungen und als erstes deutsches Team die Europa League gewonnen. 1997 hatte mit dem FC Schalke 04 zuletzt ein Club aus Deutschland den zweitwichtigsten europäischen Vereinspokal in die Höhe recken dürfen, als dieser noch als Uefa-Cup bekannt gewesen war.

Der Zürcher Sow, der in Frankfurt im Gegensatz zur Nati zum unangefochtenen Stammpersonal gehört, mutmasste denn auch, den Triumph werde man wohl «erst in den Ferien» richtig realisieren können. «Man muss schon sehen, wo dieser Verein herkommt. So einen Titel zu gewinnen, ist unglaublich», befand der Mittelfeldspieler. Und zählte mit dem FC Chelsea, dem FC Villarreal und dem FC Sevilla nur drei jener namhaften Vereine auf, die sich bereits zu den stolzen Gewinnern der Europa League zählen dürfen. Für Frankfurt ist es nach dem Uefa-Cup-Sieg 1980 der zweite internationale Titel.

National schwach, international glanzvoll

Dass die Hessen in der Bundesliga eine eher mediokre Saison gespielt und mit Platz elf die Europacup-Plätze überraschend deutlich verpasst haben, ist durch den Finalsieg schlagartig zur Randnotiz verkommen. Auch im DFB-Pokal war die Eintracht bereits in der ersten Runde ausgeschieden – beim drittklassigen SV Waldhof Mannheim notabene.

Doch das von den frenetischen Fans getragene Abenteuer Europa vermochte für den eher tristen Ligaalltag zu entschädigen. Das Team von Trainer Oliver Glasner, der erst vor der Saison vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg verpflichtet worden war, kassierte in 13 Europa-League-Partien keine einzige Niederlage. Und rückte spätestens durch den legendären Auftritt im Camp Nou Mitte April ins internationale Rampenlicht, als es den stolzen FC Barcelona nicht nur sportlich düpierte – die Eintracht siegte als Underdog mit 3:2 –, sondern auch durch die lautstarke Unterstützung von etwa 30'000 Fans, die das Auswärts- flugs in ein gefühltes Heimspiel verwandelten. Barça-Präsident Joan Laporte schäumte vor Wut.

Unvergessen: Die Frankfurter Spieler feiern den 3:2-Sieg in Barcelona – mit rund 30'000 mitgereisten Fans. Keystone

Die nahe finanzielle Zukunft der Frankfurter dürfte durch den Triumph rosig aussehen. Allein der sensationelle Gewinn der Europa League beschert der Eintracht 8,6 Millionen Euro, durch die fixe Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League fliessen weitere 15,64 Millionen – mindestens; der Betrag kann sich, abhängig vom sportlichen Abschneiden, noch signifikant erhöhen. Die Teilnahme am europäischen Supercup, den traditionell die Sieger der Champions League und der Europa League ausspielen, generiert zudem Startprämien von 3,5 Millionen Euro.