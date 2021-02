Europa League Arsenal führt Wende gegen Benfica herbei – Napoli und Hoffenheim scheitern frühzeitig Arsenal London setzt sich nach einem 1:2-Rückstand noch mit 3:2 durch und qualifiziert sich für die Achtelfinals. Diese nicht erreicht haben Napoli und Hoffenheim. Und Cedric Itten trifft für die Rangers.

In der Europa League standen am Donnerstag die Rückspiele der Sechzehntelfinals auf dem Programm. Auch zahlreiche Schweizer Söldner standen im Einsatz. Ein Round-Up:

Zweifacher Torschütze für Arsenal London: Pierre-Emerick Aubameyang. AP

Arsenal London – Benfica Lissabon 3:2 (Hinspiel 1:1)

Nach dem 1:1 im Hinspiel durften sich sowohl Haris Seferovic und Benfica, wie auch Granit Xhaka und Arsenal berechtigte Hoffnungen auf die Achtelfinal-Qualifikation machen. Beide Schweizer standen in der Partie, welche in Piräus ausgetragen wurde, in der Startformation. Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang war mit zwei Treffern für die Gunners der Matchwinner (21./87.). Zwischenzeitlich hatten aber Diogo Goncalves mit einem herrlichen Freistosstreffer (43.) und Rafa (61.) das Blatt zugunsten Benficas gedreht. Arsenals Kieran Tierney (67.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Damit qualifiziert sich Aresnal für die nächste Runde. Seferovic wurde in 57. Minute ausgewechselt, Xhaka spielte durch.

Glasgow Rangers – Royal Antwerpen 5:2 (Hinspiel 4:3)

Die Glasgow Rangers lassen im Rückspiel nichts mehr anbrennen. Die Schotten setzen sich Zuhause, wiederum in einem torreichen Spiel, 5:2 durch. Cedric Itten wird in der 85. Minute eingewechselt und darf kurze Zeit später einen Strafstoss treten. Der Ex-St.Galler verwandelt souverän.

Villareal - Salzburg 1:1 (Hinspiel 2:0)

Nachdem die Spanier in Österreich siegten, reichte Villareal Zuhause gegen Salzburg ein 1:1 für ein Weiterkommen. Noah Okafor kam für Salzburg nicht zum Einsatz.

Napoli - Granada 2:1 (Hinspiel 0:2)

Etwas überraschend scheitert Napoli bereits an der Hürde Granada. Die Italiener, die im Hinspiel bereits tauchten (0:2), fanden auch im Rückspiel im Stadio Diego Armando Maradona kein Mittel. Napoli musste sich mit einem 2:1-Sieg begnügen, welcher das Aus bedeutet.

In den weiteren Partien setzen sich Schachtar Donezk gegen Maccabi Tel Aviv und Ajax Amsterdam gegen Lille durch. Etwas überraschend ausgeschieden ist Bundesligist Hoffenheim. Die Deutschen blieben gegen Molde aus Norwegen auf der Strecke.

Acht weitere Spiele werden um 21.00 Uhr ausgetragen.

Update folgt +++