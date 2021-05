Entlassung Nach Rausschmiss beim SCB meldet sich Florence Schelling via Twitter Florence Schelling war zwölf Monate lang die erste Eishockey-Sportchefin der Welt. Am Mittwoch dann das Ende: Schelling wurde per sofort entlassen.

Am Mittwoch knallte es beim SC Bern und deren Sportchefin Florence Schelling musste ihren Stuhl räumen. In einer Mitteilung, nachdem der neue Trainerstaff angekündigt wurde, wurde die Entlassung Schellings mit drei Sätzen erwähnt.

Nun meldete sie sich am Wochenende per Twitter an die Öffentlichkeit und sagt: «Things end but memories last forever», schreibt sie den viel zitierten Spruch auf ihren Account. Was soviel heisst wie: «Dinge enden, aber Erinnerungen bleiben für immer». Weiter schreibt sie: «Ich möchte meinen herzlichsten Dank der Organisation des SC Bern aussprechen für die Chance, die sie mir gegeben haben und wünsche allen nur das Beste für die Zukunft.»

Things end but memories last forever.💕 I want to extend my sincere thanks to the SC Bern organization for this opportunity and wish them nothing but the best for the future.🙏 Good luck!🍀 pic.twitter.com/DMzD6Dt8P6 — Florence Schelling (@schellingf) May 1, 2021

Zur Begründung der Entlassung: In der Mitteilung schrieb der Club, Schelling bringe für die kurz- und mittelfristig schwierige Situation des SCB nicht genügend Erfahrung mit. Der SC Bern beendete die Qualifikation auf Platz 9, ehe er sich in den Preplayoffs gegen Davos in die Playoffs kämpfte und dort gegen Regular-Season-Sieger Zug den Kürzeren zog.