Malgin und Simion treffen für die Schweiz

Die Schweizer starteten engagiert in den Mittelabschnitt. Der Favorit suchte die Führung, und fand diese nach 24 Minuten. Denis Malgin zeichnete sich für den Treffer verantwortlich. Auch in der Folge stand die Defensive der Kasachen auf dem Prüfstand. Die Schweiz konnte zu Spielmitte zum ersten Mal in Überzahl agieren. Doch auf einen erneuten Erfolg mussten sie sich weiter gedulden. In der 35. Minute erhöhte der Zuger Dario Simion auf 2:0.