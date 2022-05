Eishockey 2:3 nach 2:0: Eishockey-Nati verspielt Vorsprung gegen Schweden Daie Schweiz erleidet am Vierländerturnier die erste Niederlage. Zwei NHL-Legionäre treffen für das Team von Patrick Fischer, das seinen Zwei-Tore-Vorsprung im Schlussdrittel verspielt.

Die Schweiz, hier mit Janis Moser (links), unterlag Schweden mit 2:3. Freshfocus

Nach dem 3:2-Auftakterfolg über Finnland hat die Schweiz ihre erste Niederlage an den Sweden Hockey Games hinnehmen müssen. Die Nati unterlag Schweden in Stockholm am Samstag mit 2:3 nach Verlängerung – einer zeitweiligen 2:0-Führung zum Trotz. Zum Abschluss des zur WM-Vorbereitung dienenden Vierländerturniers trifft die Equipe von Coach Patrick Fischer am Sonntag an gleicher Stelle auf Tschechien.

Im Startdrittel schien die Nati der Schwung aus dem Auftaktsieg zu beflügeln, mit Timo Meier (neunte Minute) und Janis Moser (20.) bescherten zwei NHL-Verstärkungen der Schweiz eine 2:0-Führung. Auch im Mittelabschnitt erweckten die «Eisgenossen» einen recht souveränen Eindruck und verwalteten den Vorsprung, der im Schlussabschnitt dann aber unter Beschuss geriet. Emil Bemström (48.) und Oliver Ekman Larsson (53.) brachten die Schweden zurück in die Partie.

Bitter für die Schweiz: Rund drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit verfehlte Nando Eggenberger den Siegtreffer nur knapp; der 22-Jährige scheiterte am Torpfosten. Ein Treffer war nur mehr Henrik Tömmernes vorbehalten: Der bekanntermassen torgefährliche Verteidiger von Genève-Servette machte die schwedische Wende in der Verlängerung perfekt. Unmittelbar hatte Timo Meier allein vor Goalie Marcus Högberg vergeben. (dur)