Drama in letzter Runde Schurter verpasst Rekord und sagt unter Tränen: «Wahrscheinlich war Mathias noch frustriert von letztem Jahr» Nino Schurter führt das Cross-Country-Rennen in Lenzerheide über weite Strecken an, muss aufgrund eines Zwischenfalls im Zauberwald mit Landsmann Mathias Flückiger aber zurückstecken.

Nino Schurter ist nach dem verpassten Sieg von Lenzerheide sichtlich enttäuscht. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Bittere Szenen für Nino Schurter. Es sah alles danach aus, als würde der Bündner den alleinigen Rekord für die meisten Weltcup-Siege erreichen, ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Lenzerheide. Diesen Rekord (33 Siege) teilt er sich mit dem Franzosen Julien Absalon.

Der 36-Jährige führte das Rennen bis in die letzte Runde an, dicht gefolgt von Landsmann Mathias Flückiger und dem Italiener Luca Braidot. Der Titel als alleiniger Rekordhalter und ein Schweizer Doppelsieg beim Heimrennen nur noch wenige Meter entfernt. Doch kurz vor dem Ziel kam es zur unglücklichen Szene.

Flückiger wagte auf der Geraden vor der Einfahrt in den Zauberwald einen Angriff, überholte Schurter dabei. Doch bei der Ausfahrt aus dem Waldabschnitt wenige Sekunden später lag überraschend der Italiener Luca Braidot an erster Stelle, gefolgt vom Südafrikaner Alan Hatherly. Schurter und Flückiger kollidierten im Wald und fielen damit entscheidend zurück. Im Ziel hörte man Schurter in Richtung Flückiger fluchen: «Du bist doch nicht mehr normal!».

«Wahrscheinlich war er noch frustriert»

Nach der Siegerehrung meldet sich Schurter, der das Ziel nur noch als vierter erreichte unter Tränen im TV-Interview: «Es ist traurig. Im Wald hat mich Mathias einfach abgeschossen. Er hatte keinen Platz, um mich zu überholen und hat es trotzdem probiert, dann hat er mich berührt.»

Schurter zeigte sich sichtlich enttäuscht über den Ausgang des Rennens:

«Wir wären erster und zweiter geworden. Ich hätte ziemlich sicher gewonnen, war in der besseren Lage. Wahrscheinlich war er noch frustriert vom letzten Jahr.»

Der Bündner gewann letztes Jahr die WM in Val di Sole, weil er Flückiger auf der letzten Abfahrt kurz vor dem Ziel noch überholte.

Flückiger: «Ich schenke ihm keinen Sieg»

Flückiger dementierte die Frustvorwürfe von Schurter: «Ich habe ihn noch nie frech überholt, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich verstehe, dass Nino frustriert ist, ich hätte auch gerne gewonnen. Aber ich schenke ihm sicher keinen Sieg.»

Ausserdem erklärte der Berner die Szene im Zauberwald aus seiner Sicht: «Das ist das Rennen. Überholmanöver haben wir letztes Jahr auch einige gesehen, dieses Mal hats halt gekracht. Er (Schurter) hat mir letztes Jahr gezeigt, wie frech man fahren darf und wie man überholt. Tut mir leid, ich wollte nicht, dass wir crashen.»

Braidot gewinnt zum ersten Mal, auch Colombo überzeugt

Wohl als einziger fuhr der Italiener Luca Braidot über die Ziellinie, der vom Zusammenprall profitierte und mit 31 Jahren zum ersten Mal einen Weltcup-Sieg einfuhr. Aus Schweizer Sicht überzeugte ausserdem Filippo Colombo, der hinter Flückiger und Schurter auf den fünften Platz fuhr. Auch Thomas Litscher (7.) und Vital Albin (13.) zeigten starke Leistungen.