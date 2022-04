Champions League Karim Benzema wird zum Partykiller in London – Bayern tauchen in Villarreal Real Madrid feiert im Viertelfinal-Hinspiel bei Chelsea einen überzeugenden 3:1-Sieg. Zum Mann des Spiels avanciert Karim Benzema, der sämtliche Tore erzielt. Für Bayern München setzt es eine Pleite in Villarreal ab.

Wieder ein Hattrick in der Königsklasse: Karim Benzema schenkt nach PSG auch Chelsea drei Tore ein. Keystone

Chelsea London – Real Madrid 1:3 (1:2)

Er hat wieder zugeschlagen: Karim Benzema ist nicht zu stoppen. Der 34-jährige Franzose sorgte bei strömendem Regen an der Stamford Bridge, frühzeitig für klare Verhältnisse. Benzema, der bereits vier Mal den Henkelpott stemmen konnte, liess Chelsea mit einem Doppelschlag früh im Keim ersticken. Beide Tore erzielte der Ausnahme-Stürmer per Kopf. Beim ersten Treffer (21.) leitete er gleich selbst den Angriff ein, ehe er die perfekt getretene Flanke zu vollenden wusste. Beim zweiten Tor (24.) erwischte Benzema Chelsea-Goalie Edouard Mendy gegen die Laufrichtung.

Auch in der Folge agierte Real munter nach vorne. Die Londoner hatten sichtlich Mühe. Doch aus dem Nichts gelang Chelsea fünf Minuten vor der Pause der Anschlusstreffer. Jorginho flankte auf den Kopf von Kai Havertz, der ohne Mühe einnetzte. Nach dem Seitenwechsel war wieder Benzema an der Reihe. Für einmal mit gütiger Mithilfe des Gegners. Torhüter Mendy leistete sich einen Bock beim Spielaufbau, Benzema ging dazwischen und brachte den Ball im verlassenen Tor unter. Wie bereits eine Runde zuvor gegen PSG, schnürte Benzema einen Hattrick. In 36 Pflichtspielen erzielte der Franzose 37 Saisontore. Wahnsinn. Chelsea hatte in auch in der zweiten Halbzeit wenig entgegenzusetzen. Das Rückspiel in Madrid steigt nächste Woche. Chelsea, dem amtierenden Sieger der Königsklasse, droht das Aus.

Die Bayern mit Thomas Müller (Bild) hatten gegen Villarreal das Nachsehen. Keystone

Villarreal - Bayern München 1:0 (1:0)

Der deutsche Rekordmeister wurde zu Beginn kalt geduscht. Villarreal kombinierte sich gekonnt durch die Hintermannschaft der Bayern. Dani Parejo zog direkt ab und brachte den Ball aufs Tor. Da stand Arnaut Danjuma (8.) goldrichtig, der den Ball aus wenigen Metern unhaltbar für Goalie Manuel Neuer ins Tor ablenkte. Auch in der Folge waren die Hausherren feldüberlegen. Villarreal verpasste jedoch die Entscheidung herbeizuführen. Die Bayern blieben über weite Strecken blass. Der Sieg von Villarreal stand letztlich nie in Gefahr. Die Deutschen werden im Rückspiel nächste Woche gefordert sein.