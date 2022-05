Challenge League Dank 1:0-Sieg gegen Schaffhausen: Aarau setzt sich an der Tabellenspitze ab, Winterthur schliesst auf Aarau gewinnt das zweitletzte Saisonspiel in Schaffhausen und setzt sich mit drei Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze. Damit stehen die Aarauer kurz vor dem Aufstieg in die Super League.

Schaffhausen verlor vor grosser Kulisse gegen Aarau. Ennio Leanza / KEYSTONE

Alles hatte sich auf diesen Moment zugespitzt. Schaffhausen empfing Aarau zum zweitletzten Saisonspiel der Challenge League. Punktegleich teilten sie sich vor diesem Spieltag die Tabellenspitze, dicht verfolgt von Winterthur, dass ebenfalls auf den Aufstieg hofft. Schon vor der Partie war klar, dass der Sieger dieser Partie nächstes Wochenende die Möglichkeit hat, mit einem Unentschieden direkt in die Super League aufzusteigen. Die Wichtigkeit dieses Spiels zeigte sich auch an der Kulisse: Über 8000 Personen schauten sich das Spiel in der Wefox Arena an.

Die gefährlichste Offensivreihe der Challenge League blieb gegen Aarau weitestgehend ungefährlich, auch weil der nach kurzer Verletzungspause zurückgekehrte Aarauer Goalie Simon Enzler eine starke Partie spielte. Schaffhausen behauptete viel den Ball, wurde aber selten gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Stattdessen waren es die Aargauer, die in der 30. Minute in Führung gingen. Allen Nije wagte den Distanzschuss, welcher jedoch in den Füssen von Liridon Balaj landete. Dieser scheiterte an Torhüter Francesco Ruberto, woraufhin Randy Schneider den Abpraller nur noch ins leere Tor schieben musste. Aarau spielte abgeklärter, liess sich weniger unter Druck setzen und schien ruhiger.

In den zweiten 45 Minuten nahmen die Angriffsbemühungen der Munotstädter zu, blieben jedoch unvollendet. Zu wenig Präzision, zu viele Pässe vor dem Tor, zu viel Kreativität. Je höher die Minutenzahl auf der Anzeigetafel wurde, desto mehr drückte das Heimteam auf einen Ausgleichstreffer. Schaffhausen setzten Aarau unter Dauerfeuer, welches das Gästeteam aber effektiv zu verteidigen wussten und dafür mit den drei Punkten belohnt wurde.

Aarau hegt die besten Aufstiegschancen

Mit diesem Vollerfolg gehen die Aarauer einen riesigen Schritt in Richtung Super League. Weil sie nun drei Punkte Vorsprung auf Winterthur und Schaffhausen haben, reicht im letzten Saisonspiel nächsten Samstag gegen Vaduz ein Unentschieden, um direkt aufzusteigen.

Da Winterthur im Parallelspiel zu Hause gegen Xamax mit 3:1 gewann, überholten sie Schaffhausen in der Tabelle und stehen nun punktgleich auf Rang zwei, pflegen aber das bessere Torverhältnis.

In der letzten Runde bekommt es Winterthur mit dem Absteiger Kriens zu tun, Schaffhausen kämpft auswärts bei Stade Lausanne-Ouchy um den Aufstieg oder den Barrage-Platz.