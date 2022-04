Bundesliga Cédric Brunner ist nach Zusammenprall wieder bei Bewusstsein – Bayern müht sich zum Sieg Der Schweizer Verteidiger von Arminia Bielefeld bleibt beim Auswärtsspiel in Wolfsburg nach einem heftigen Zusammenstoss regungslos liegen, ist aber wieder bei Bewusstsein. Derweil mühen sich die Bayern zu einem Arbeitssieg gegen Augsburg. Der Bundesliga-Nachmittag im Überblick.

Cédric Brunner wird nach dem Zusammenstoss auf einer Trage vom Platz befördert. Keystone

Knapp 27 Minuten waren absolviert, als sich in der Wolfsburger Volkswagen-Arena ein Schockmoment ereignete. VfL-Spieler Jonas Wind und Cédric Brunner, Schweizer in Diensten von Arminia Bielefeld, stiessen heftig mit den Köpfen zusammen. Während Wind sich recht zeitnah berappeln und auch weiterspielen konnte, musste der regungslose Brunner nach minutenlanger Behandlung mit einer Trage vom Feld befördert werden.

Informationen zu seinem Gesundheitszustand gab es zunächst nicht. Wenig später lieferte die Arminia eine erste Entwarnung: Wie die Ostwestfalen via Social Media mitteilten, befindet sich der Zürcher Verteidiger bei Bewusstsein. Er wurde unmittelbar nach dem Vorfall in ein Spital gebracht. Schon in der Vorwoche hatte Bielefeld einen ähnlichen Vorfall zu verkraften gehabt: Stürmer Fabian Klos zog sich nach einem schweren Zusammenprall eine schwere Kopfverletzung zu.

Cedric Brunner ist bei Bewusstsein und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.#WOBDSC pic.twitter.com/icvfaS5x3d — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) April 9, 2022

Fussball wurde indessen auch gespielt. Auch wenn das Resultat zur Nebensache verkam: Die «Wölfe» fuhren beim 4:0 einen wichtigen Sieg im Kampf um den Ligaverbleib ein und dürften sich ihrer akuten Abstiegssorgen wohl entledigt haben. Lukas Nmecha (11./38.), Maximilian Arnold (48.) und Max Kruse (53.) trafen gegen schwache Bielefelder – bei denen der Brunner-Vorfall aber auch entscheidend nachgewirkt haben dürfte. Die Arminia verharrt auf dem Relegationsplatz, könnte am Abend von der Berliner Hertha verdrängt werden.

Bayern tun sich schwer

Der Rekordmeister tut sich weiter schwer. Nach der Pleite unter der Woche bei Villarreal (0:1) in der Champions League konnte sich Bayern nur mässig rehabilitieren. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg mühten sich die Münchner zu einem 1:0-Sieg. Robert Lewandowski erzielte den einzigen Treffer des Spiels per Elfmeter (82.). Damit beträgt der Vorsprung auf Dortmund (2:0-Sieg am Freitag in Stuttgart) weiterhin neun Punkte.

Sah lange kein Land und markierte dennoch den Siegtreffer: Robert Lewandowski. Keystone

Borussia Mönchengladbach – mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo von Beginn an – feiern bei Greuther Fürth einen Auswärtssieg. Die Borussen setzten sich durch Tore von Marcus Thuram (18.) und Alassane Pléa 2:0 durch. Die Fürther sind nach dieser Niederlage dem Abstieg nahe. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt zehn Punkte.

Mainz mit Silvan Widmer musste derweil als Verlierer vom Feld. Köln münzte die Partie nach 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg um. Am Abend steht das Berliner Derby an. Urs Fischers Union gastiert bei der Hertha.