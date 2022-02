Biathlon «‹Kribbeln› hat abgenommen»: Benjamin Weger tritt nach der Saison zurück Der Walliser Biathlet beendet nach 14 Jahren im Weltcup seine Karriere. Der Entscheid steht schon länger fest.

Benjamin Weger, hier bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zu sehen, macht nach der laufenden Saison Schluss. Keystone

Benjamin Weger beendet nach diesem Winter seine Laufbahn als Profisportler. Dies gab Swiss-Ski am Donnerstagvormittag bekannt. Der Walliser Biathlet setzt nach 14 Jahren im Weltcup einen Schlussstrich.

Der aus der Oberwalliser Ortschaft Geschinen stammende Weger hatte in der Saison 2008/09 in der höchsten Wettkampfklasse debütiert. Seither verbuchte der heute 32-Jährige fünf Weltcup-Podestplätze im Einzel, einen Podiumsrang mit der Mixed-Staffel sowie zwei sechste Plätze an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Er ist der erfolgreichste Schweizer Biathlet der Weltcup-Geschichte.

«Ich habe gemerkt, dass bei mir dieses ‹Kribbeln› und die damit verbundene Entschlossenheit, welche es für Bestleistungen auf höchster Stufe braucht, abgenommen hat», begründete Weger gemäss dem Communiqué seinen Entschluss. Dieser habe bereits Anfang Saison festgestanden. Bloss mit der Kommunikation «habe ich gewartet, um mich bestmöglich auf meine sportliche Leistung zu fokussieren». Er freue sich nun auf einen neuen Abschnitt in seinem Leben. (dur)