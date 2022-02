Basketball Enes Freedom kämpft für Freiheit – und gefährdet seine Karriere Der in Zürich geborene Center mit bewegter Vergangenheit bezahlt sein politisches Engagement mit dem sportlichen Abstellgleis. Und legt dabei die Bigotterie der NBA offen.

Enes Kanter beförderte sich durch seinen Aktivismus zugunsten der Menschenrechte aufs sportliche Abstellgleis. Keystone

Es war das eine Mal zu viel. Im Oktober 2021, unmittelbar vor dem Saisonauftakt in der NBA, hatte Enes Kanter Freedom den Mund allzu voll genommen. Zumindest offenbar in den Augen und Ohren vieler Liga-Verantwortlicher. Im Vorfeld der Auftaktpartie seiner Boston Celtics bei den New York Knicks publizierte der Center ein Video-Statement, in dem er wiederholt «Free Tibet» forderte und den chinesischen Machthaber Xi Jinping als «brutalen Diktator» qualifizierte. Während des Spiels im Madison Square Garden wiederholte er seine Bekundungen, hatte zuvor seine Schuhe von einem chinesischen Dissidenten mit der tibetischen Flagge sowie dem Ausspruch «Free Tibet» bemalen lassen, um auf die kritische Menschenrechtslage vor Ort hinzuweisen.

Der 29-Jährige erhielt keine Strafe, zumal das Reglement Statements zugunsten der Menschenrechte nicht verbietet. Im Gegenteil: 2020 hatten sich zahlreiche Spieler den von der USA auf die gesamte Welt überschwappenden «Black Lives Matter»-Protesten angeschlossen, ihren Nachnamen auf den Trikots gar durch Friedens- und Freiheitsbotschaften ersetzen lassen. Alles auf Geheiss der Liga.

Doch Freedoms Spielzeit sank in der Folge seiner Pro-Tibet-Protestaktion auf seinen niedrigsten Karriere-Wert, er kam bei den Celtics kaum mehr zum Zug. Zuletzt wurde er zu den sportlich zurzeit unbedeutenden Houston Rockets transferiert. Ein Zufall liegt nicht nahe. Vielmehr stossen die hehren Ideale der NBA beim Thema China an ihre Grenzen – aus ganz profanen Gründen.

Ein unersetzlicher Markt

Rund 800 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgten die NBA-Saison 2018/19 im Reich der Mitte, wie aus einem Bericht der britischen Zeitung «The Guardian» hervorgeht. Die Liga begibt sich in der Causa China in ein heikles Spannungsfeld zwischen freier Meinungsäusserung, welche die NBA in anderen Zusammenhängen offenkundig vehement anregt, und knallharten wirtschaftlichen Interessen. Und die wiegen schwerer: China ist ein einträglicher Milliardenmarkt, den es nicht vor den Kopf zu stossen gilt. Ein sonst löbliches Engagement ist mithin nur genehm, wenn es den ökonomischen Interessen nicht abträglich ist.

Freedom wurde bei den in Fernost populären Rockets auch kurzerhand aus dem Kader gestrichen. Fraglich, ob der Basketballer seine Laufbahn in der nordamerikanischen Topliga fortsetzen kann – obgleich er offensiv über gehobenes NBA-Format verfügt und sich mit 29 Jahren eigentlich noch im besten Sportleralter befindet. Dass er die Austragung der Olympischen Winterspiele in China zuletzt mit gewohnter Vehemenz anprangerte, dürfte ihm aus sportlicher Sicht keinen Gefallen getan haben.

Enes Kanters Schuhe beim Auswärtsspiel bei den Washington Wizards zeigen undemokratische Machthaber. Aufschrift: «Stampf auf die Tyrannei» (23. Januar 2022). Keystone

Eine bewegte Biografie

Der Titel Basketballer wird dem Wirken von Enes Kanter Freedom aber wohl ohnehin nicht ganz gerecht. Sein fortdauernder Einsatz für Menschenrechte dürfte auch seiner eigenen bewegten Biografie entspringen. Freedom wurde in Zürich geboren, wuchs jedoch in der Türkei auf. Als die türkische Regierung 2016 die Hizmet-Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen für den gescheiterten Putschversuch in seinem Heimatland verantwortlich machte, übte der als Gülen-Anhänger bekannte Profisportler via Twitter heftige Kritik am Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

In der Türkei wurde sein Twitter-Account hernach gesperrt, seine Familie verstiess ihn öffentlich. 2017 wurde sein türkischer Pass für ungültig erklärt, Freedom – der zu diesem Zeitpunkt noch Kanter mit Nachnamen hiess – war fortan staatenlos. Bis er im November 2021 den US-amerikanischen Pass erhielt, seinen Nachnamen Kanter zu seinem Mittelnamen degradierte und sich seither Freedom nennt. Auch der Name ist ein politisches Statement.

Dass der frischgebackene US-Bürger seine sportliche Karriere durch seinen Aktivismus in akute Gefahr bringt, scheint den 2,08 Meter grossen Center kalt zu lassen. «Wenn das der Grund dafür ist, dass ich nicht mehr in der Lage bin, Basketball zu spielen, dann wissen Sie was?», sagte Freedom unlängst der «Washington Post». «Na ja. Dann kann ich wenigstens zurückblicken und sagen, dass ich das Richtige getan habe.»

Für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen

I’m honored and humbled to received the nomination for the Nobel Peace Prize. @NobelPrize



Sometimes taking a stand is more important than your next paycheck.https://t.co/ZjAPiHUoaD — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) February 16, 2022

Zuletzt spekulierte Freedom aber auch über eine Fortsetzung seiner Laufbahn in Griechenland. Er wolle sich mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis treffen, «um über die Rückführung türkischer Flüchtlinge zu sprechen», verriet er dem griechischen Fernsehsender «Open TV»: «Je nachdem, wie unser Gespräch verläuft, werde ich mit ihm über die Möglichkeit sprechen, in Griechenland professionell zu spielen.» Und vielleicht wird Freedom für sein Engagement in naher Zukunft erstmals Ehre statt Strafe zuteil. Ein norwegischer Abgeordneter schlug den Profisportler jüngst für den Friedensnobelpreis vor. Kein schlechter Trostpreis.