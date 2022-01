American Football Verwirrung um NFL-Ikone: Tritt Tom Brady doch nicht zurück? Am Samstag verabschiedete «ESPN» den legendären Quarterback in den Ruhestand. Womöglich eilfertig: Eine offizielle Bestätigung steht weiter aus, ein Entscheid scheint noch nicht gefällt.

War es das für Tom Brady in der NHL? Keystone

«GOAT.» Jene in vier Buchstaben gegossene Ehrung, mit der im angelsächsischen Sport-Argot abgekürzt nicht mehr und nicht weniger als der «Beste aller Zeiten» (Greatest of all time) gewürdigt wird, wurde am Samstag auch Tom Brady zuteil. Von offiziöser Quelle: Der Social-Media-Post wurde von der NHL selbst verantwortet. Der Anlass lag auf der Hand, hatte der ikonische Quarterback doch seinen Rücktritt nach 22 langen Jahren in der nordamerikanischen Football-Liga verkündet.

Das hatte zumindest «ESPN» berichtet – unter der schlichten Berufung auf «Quellen». Nach Informationen des US-amerikanische Fernsehsenders, eine Institution im heimischen Sportjournalismus, sollen die Familie und Gesundheit des inzwischen 44-jährigen Brady die ausschlaggebenden Faktoren für den Entscheid gewesen sein.

Doch den vermeintlich amtlich besiegelten Entschluss der Football-Ikone, der sich mit den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers siebenmal zum Super-Bowl-Champion gekrönt hatte, umgeben seither berechtigte Zweifel. Zum einen, weil eine offizielle Bestätigung seitens des Spielers, seines Managements oder seines Teams, der Tampa Bay Buccaneers, bis anhin aussteht. Zum anderen, weil inzwischen Meldungen kursieren, die den «ESPN»-Angaben explizit widersprechen.

Entscheid noch nicht getroffen

So liess etwa die Nachrichtenagentur AP verlauten, Brady habe gegenüber Jason Licht, dem General Manager seines Teams, erklärt, noch keine Entscheidung bezüglich seiner sportlichen Zukunft gefällt zu haben. Diese Information deckt sich mit einem Statement von Don Yee, dem Agent des Quarterbacks. «Ohne auf die Genauigkeit oder Ungenauigkeit der Berichte einzugehen, Tom wird der einzige sein, der seine Pläne mit absoluter Genauigkeit zum Ausdruck bringt», erklärte Yee – und deutete einen baldigen Entscheid des Superstars an.

Bradys Vater, Tom Senior, schlug nur Stunden nach der Publikation des «ESPN»-Berichts in eine ähnliche Kerbe. «Tommy» habe noch keine Entscheidung getroffen «und jeder, der etwas Anderes sagt, liegt falsch», sagte er gegenüber dem Sender «NFL Network».

Fakt ist: Tom Bradys Vertrag in Tampa läuft noch bis 2023. Und auch in dieser Saison hat der Altmeister seine unverminderte Konkurrenzfähigkeit unter Beweis gestellt – ein sich zwingend aufdrängendes Szenario stellt der vorzeitige Abgang mithin nicht dar, trotz seines zweifellos gehobenen Alters.