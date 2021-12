Super-G in Gröden Feuz verpasst das Podest als Vierter, Odermatt enttäuscht – Kilde gewinnt auf Lieblingsstrecke Marco Odermatt muss nach einem enttäuschenden Rennen die Führung in der Disziplinenwertung abgeben. Beat Feuz und Stefan Rogentin sorgen für ein Schweizer Top-Ergebnis.

Beat Feuz verpasst das Podest beim Super-G in Gröden um 30 Hundertstel. Gabriele Facciotti / AP

Marco Odermatt war bei seinen bisherigen drei Auftritten beim Super-G in Gröden nie besser als Neunter. Als Führender in der Disziplinenwertung nach den Rängen 1 und 2 in den Rennen von Beaver Creek reiste der 24-jährige Nidwaldner mit viel Selbstvertrauen nach Italien. Zudem erhielt er am Wochenende die Auszeichnung zum Schweizer Sportler des Jahres und fuhr in den letzten fünf Super-G-Rennen immer aufs Podest. Da konnte eigentlich nichts schief gehen: Doch auch der vierte Super-G-Auftritt im Südtiroler Dolomitental wurde nicht zu einer Liebesgeschichte.

«Das war ein Abschiffer», fasste Odermatt gegenüber «SRF» zusammen. Am Ende musste der Zentralschweizer mit dem enttäuschenden 24. Rang vorliebnehmen. Vor allem der Schlussteil der Strecke gelang nicht wie gewünscht und Odermatt liess viel Tempo liegen. «Für mich ist es schwierig hier. Die Abstimmung mit der Aggressivität der Skier hat nicht gepasst.» Damit musste Odermatt auch die Führung der Disziplinenwertung an den Österreicher Matthias Mayer abgeben.

Feuz und Rogentin sorgen für Schweizer Höhepunkt

Dass dieser Super-G eher den Speed-Spezialisten als den Technikern liegen würde, bewies die Fahrt von Beat Feuz. Der 34-jährige Emmentaler verpasste als Vierter das Podest um 30 Hundertstel. Tolle Vorzeichen für das Abfahrts-Rennen vom Samstag auf der Saslong. «Damit bin ich zufrieden, das hohe Tempo hat mir zugesagt», so Feuz. Etwas überraschend als zweitbester Schweizer klassierte sich Stefan Rogentin auf dem fünften Rang. Der 27-jährige Bündner erfüllte damit die Olympia-Limite für Peking.

In einer eigenen Liga fuhren die drei Schnellsten. Der norwegische Vorjahressieger Aleksander Kilde konnte auf seiner Lieblingsstrecke wiederum brillieren. Dem Österreicher Matthias Mayer nahm er 22 Hundertstel ab. Sein Landsmann Vincent Kriechmayr komplettierte das Podest. Mit Niels Hintermann (19.) und Urs Kryenbühl (26.) schafften es weitere Schweizer in die Punkte.