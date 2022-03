Slalom in Courchevel/Méribel Norgewische Dreifachführung bei Halbzeit – Meillard schielt aufs Podest Im letzten Slalom der Saison führen gleich drei Norweger bei Halbzeit. Lucas Braathen liegt an der Spitze und möchte sich die kleine Kristallkugel sichern. Loïc Meillard darf sich als Fünfter noch Hoffnungen aufs Treppchen machen.

Loïc Meillard liegt bei Halbzeit des Slaloms an fünfter Stelle. Ein Sprung aufs Podest ist noch möglich. Keystone

Gleich fünf Fahrer durften sich vor dem abschliessenden Slalom-Rennen der Saison Hoffnungen auf die kleine Kristallkugel machen. Mittendrin mit Daniel Yule auch ein Schweizer. Es waren zwar nur noch minimale Chancen, doch die Geschichte würde zum Abschluss einer verrückten Slalom-Saison passen: Die bisherigen neun Wettkämpfe haben acht verschiedene Sieger vorgebracht.

Yule riskierte im 1. Lauf im französischen Courchevel/Méribel von Beginn weg viel. Das Rennen war für den 29-jährigen Walliser dann auch viel zu früh gelaufen. Ein Einfädler nach wenigen Fahrsekunden brachte den Kugeltraum zum Platzen.

Meillard bester Schweizer

Besser machte es Teamkollege Loïc Meillard. Der 25-jährige Neuenburger zeigte eine solide Fahrt, klassiert sich bei Halbzeit auf dem 5. Rang. «Ich hatte ein gutes Gefühl. Es wäre aber noch mehr möglich gewesen. Der Zeitverlust müsste geringer sein. Mit einer angriffigen Fahrt liegt noch einiges drin», so Meillard im TV-Interview. Auf die Spitze fehlen Meillard 0.58 Sekunden, auf das Podest sind es 37 Hundertstel.

Das Podest ist bei Halbzeit in rein norwegischen Händen. Lucas Braathen führt vor Henrik Kristoffersen (+0.05) und Atle Lie McGrath (+0.21). Wenn dies so bleiben würde, dann ginge die Disziplinenwertung an Kristoffersen.

Luca Aerni (16.) und Ramon Zenhäusern (24.) lief es nicht nach Wunsch. Immerhin können die beiden im Entscheidungslauf mit einer frühen Startnummer von einer guten Piste profitieren. Für den Sprung in die Punkte – unter die besten 15 – brüchte es im 2. Durchgang ab 13.30 Uhr einen deutlichen Steigerungslauf. (gav)