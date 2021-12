Riesenslalom in Lienz Camille Rast überrascht als beste Schweizerin – Französin Worley in Führung nach 1. Lauf Bei Halbzeit des Riesenslaloms in Lienz ist Camille Rast überraschend die beste Schweizerin. Eine Steigerung muss Michelle Gisin hinlegen. Die Französin Tessa Worley führt nach dem 1. Lauf.

Camille Rast fährt nach dem 1. Lauf in die Top 10. Die junge Schweizerin wird für eine freche Linie belohnt. Keystone

Mit Mikaela Shiffrin und Lara Gut-Behrami fehlten gleich zwei Favoritinnen beim Riesenslalom im österreichischen Lienz aufgrund eines positiven Corona-Tests. Die 30-jährige Tessinerin zögerte eine erneute Probe so weit wie möglich heraus, doch auch diese fiel positiv aus. So mussten andere Schweizerinnen in die Bresche springen.

Das war im 1. Lauf aber überraschenderweise nicht Michelle Gisin, sondern Camille Rast. Die 22-jährige Walliserin klassierte sich auf dem 9. Rang und ist nach Halbzeit die beste Schweizerin. Rast belohnte sich mit einer direkten Linie und verliert auf das Podest 55 Hundertstel.

«Ich bin wirklich zufrieden. Wegen der Sicht war es nicht so einfach, aber ich habe die Lösungen gefunden», so das Fazit von Rast nach dem 1. Lauf gegenüber «SRF».

Gisin enttäuscht

Anders war die Gemütslage bei Michelle Gisin nach Zielankunft. Die 28-Jährige schüttelte ungläubig den Kopf, als sie den Rückstand von 1.30 Sekunden auf die Bestzeit sah. «Ich hatte Mühe, die Spannung zu finden. Im ersten Hang hatte ich überhaupt keinen Rhythmus. Unten habe ich mich nochmals durchschütteln lassen. Das war kein guter Lauf.» Mit dem 16. Zwischenrang musste Gisin vorliebnehmen.

Nach Halbzeit führt die Französin Tessa Worley 12 Hundertstel vor der Schwedin Sara Hector. Zweitbeste Schweizerin war Wendy Holdener auf dem 15. Platz (+1.28). Mit Andrea Ellenberger (25.) startet eine weitere Schweizerin im Entscheidungslauf. (gav)