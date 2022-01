Riesenslalom in Kranjska Gora Gisin in Lauerstellung – Gut-Behrami verliert bei Comeback viel Zeit Nach überstandener Corona-Erkrankung kehrt Lara Gut-Behrami wieder in den Weltcup-Zirkus zurück. Das Comeback verläuft im 1. Lauf nicht nach Wunsch. In Lauerstellung liegt dafür Michelle Gisin.

Michelle Gisin darf mit dem Podest liebäugeln. Nach dem 1. Lauf liegt sie auf dem 6. Zwischenrang. Pier Marco Tacca / AP

Lara Gut-Behrami ist nach überstandener Corona-Erkrankung wieder im Weltcup-Zirkus zurück. Die 30-jährige Tessinerin wurde Mitte Dezember positiv auf Covid-19 getestet und verpasste seither die Rennen in Val d’Isère, Courchevel und Lienz. Weil in Maribor nicht genügend Schnee liegt, ist das Rennen kurzerhand innerhalb Sloweniens verlegt worden und wird nun am Samstag in Kranjska Gora ausgeführt.

Beim Comeback im 1. Lauf des Riesenslaloms kommt Gut-Behrami jedoch noch nicht auf Touren. Sie wählt zwar eine direkte Linie, doch wegen vielen Driftern vor den Toren fehlt das Tempo. Es geht kontinuierlich Zeit verloren. Auf die Bestzeit büsst die 30-Jährige 1.52 Sekunden ein und klassiert sich nach Halbzeit lediglich auf dem 17. Zwischenrang. Damit ist sie nur drittbeste Schweizerin.

«Abschnittsweise sehr gut»

Deutlich besser läuft es Michelle Gisin. Nach einem verhaltenen Start dreht die 28-jährige Engelbergerin auf und macht Zeit gut. Mit einem Rückstand von 87 Hundertstel belegt sie den 6. Rang. Auf das Podest fehlen 64 Hundertstel. Da darf sie auf das in Richtung Top 3 schielen: «Das war Abschnittsweise sehr gut. Manchmal wiederum aber wieder zu passiv. Die Piste ist sehr unruhig, da muss ich aktiv bleiben. Mit fortlaufender Dauer der Fahrt konnte ich Sicherheit gewinnen», so das Fazit von Gisin gegenüber SRF.

Die Schwedin Sara Hector meistert die Aufgabe im 1. Lauf in Kranjska Gora am besten. Mit 8 Hundertstel ist der Vorsprung auf die Französin Tessa Worley allerdings knapp. Wendy Holdener reiht sich als zweitbeste Schweizerin auf dem 11. Rang ein. Mit Simone Wild wird auch noch eine weitere Schweizerin bei der Entscheidung mit von der Partie sein. Der 2. Durchgang geht um 12.30 Uhr über die Bühne. (gav)