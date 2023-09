Nord-Süd-Achse Betonteile fielen auf die Fahrbahn – Gotthardtunnel in beide Richtungen gesperrt Der Gotthard-Strassentunnel ist seit Sonntagnachmittag für den Strassenverkehr zu, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Die Dauer der Schliessung ist noch unbekannt.

Kein Durchkommen mehr: Der Gotthard-Strassentunnel ist gesperrt. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Nach einem Stauchaos am Sonntagabend vor den Tunnelportalen kam nach Mitternacht die Mitteilung des Astra: Der 17 Kilometer lange Gotthard-Strassentunnel ist seit Sonntagnachmittag in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt. Das genaue Schadenausmass ist noch nicht bekannt.

Nahe des Tunnelportals haben sich Betonteile gelöst und sind auf die Fahrbahn gefallen. Nachdem entsprechende Meldungen bei der Kantonspolizei eingegangen sind, wurde der Tunnel in beide Richtungen gesperrt, teilt das Bundesamt für Strassen mit.

Eine erste Bestandesaufnahme zeigt einen Riss in der Zwischendecke auf einer Länge von 25 Metern. Das genaue Schadenmass und die Ursache sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht geklärt, schreibt das Astra weiter. Die Verantwortlichen des Astra arbeiten mit Hochdruck an deren Eruierung sowie an der Schadensbehebung.

Bis auf weiteres bleibt der Tunnel aus Sicherheitsgründen zu. Dauer der Sperrung unbekannt. Der Verkehr wird über den San Bernardino umgeleitet.

Update folgt.....