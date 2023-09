Mitsubishi Colt Klassiker neu Interpretiert Der Mitsubishi Colt gehört zu den Klassikern unter den Kleinwagen; nun lebt er dank einem anderen Klassiker, dem Renault Clio, weiter.

Der neue Mitsubishi Colt. Bild: zVg

Die Nachricht schlug vor bald drei Jahren wie eine Bombe ein. 2020 kündigte der japanische Autobauer Mitsubishi nämlich an, sich aus aufgrund eines Strategiewechsels aus dem europäi­schen Markt zurückzuziehen. Die Branche zeigte sich überrascht, war aber gleichzeitig froh, einen Konkurrenten vom Leib zu haben. Doch seit diesem Jahr ist die Ankündigung bloss noch Geschwätz von gestern. Mitsubishi will in Europa wieder mitmischen. Und zwar im B-Segment, wo sich Kompakte und Kleinwagen ein Stelldichein geben. Konkret: mit dem 1978 erstmals in Erscheinung getretenen Kleinwagen namens Colt, der seit diesem Zeitpunkt weltweit 1,2 Millionen Käuferinnen und Käufer gefunden hat.

Produktpalette erweitern

«Nach der Markteinführung des neuen ASX im März bedeutet die Lancierung des Colt die Rückkehr von Mitsubishi Motors in das europäische Kompakt-wagen-Segment und ebenfalls die Rückkehr eines ikonischen Namens für die Marke», sagte Frank Krol, Präsident und CEO von Mitsubishi Motors Europe, bei der Präsentation des Colt in Berlin. Und: «Mit seinem Angebot an fortschrittlichen Technologien und Antriebssträngen, einschliesslich eines Vollhybridsystems, wird der Colt unsere Produktpalette deutlich erweitern.»

Der neue Mitsubishi Colt. Bild: zVg

Keine neue Entwicklung

Um eine Neuentwicklung handelt es sich beim Colt indessen nicht. Wie der Crossover ASX basiert auch der Colt auf den Technologien und den Plattformen des Captur beziehungsweise auf jener des Clio aus dem Fundus des Technologiepartners Renault. Daraus machen die Mitsubishi-Leute denn auch keinen Hehl – wenn auch der Name Renault tunlichst nicht in den Mund genommen wird. Von ein paar kleinen gestalterischen und technischen Details abgesehen, präsentiert sich der Colt praktisch identisch mit dem Clio. Das nennen Fachleute übrigens «Badge-Engineering»: Bei solchen Fahrzeugen gibt es keine zusätzliche technische Entwicklung. Die Leistung der Autobauer beschränkt sich beim «Badge-Engineering» einzig darauf, ein neues beziehungsweise das eigene Logo (Badge) anzubringen. Diesen Marken-Makel versuchen die Marketingleute von Mitsubishi Schweiz über die Preispolitik und eine breitere Importstrategie auszumerzen. So wird der Colt mit dem Einliter-Dreizylinder mit 65 PS (48 kW) Leistung auch in der Schweiz angeboten: Beim Renault Clio beginnt das Angebot hingegen erst bei der 90-PS- Variante (66 kW). Ausserdem lockt der Schweizer Importeur bis Ende Jahr mit einem Rabatt von 2000 Franken. Damit ­könne die bisherige Mitsubishi-Kundschaft bei der Marke ­gehalten werden, glaubt Firmensprecher Jan Wernli. Das Basismodell ist damit bereits ab 16 999 Franken zu haben.

Mit zwei Elektromotoren

Konkret wird der Colt ab Oktober in der Schweiz mit drei Motorversionen angeboten: mit dem bereits erwähnten 65 PS (48 kW) starken Einliter-Dreizylinder-Benziner, dessen Antriebskraft von einem Fünfgang- Schaltgetriebe auf die Vorderräder übertragen wird. Der zweite im Bunde ist ein Turbo-Dreizylinder, der über ein Sechsgang-Schaltgetriebe 90 PS (66 kW) auf die «Waage» bringt. Das Paradepferd, wenn man so will, verkörpert der jedoch 1,6-Liter-Benziner mit vier Zylindern. Dieser leistet, unterstützt durch zwei Elektrotoren und ein automatisches Multimode-Getriebe, als Sprit-sparender Vollhybrid 145 PS (107 kW). Dessen Verbrauch wird mit vier Litern auf 100 Kilometer angegeben, die Reichweite (Benzin/Elektrisch) mit 900 Kilometer.

Auch im Cockpit ist die Ähnlichkeit zum Renault Clio deutlich. Bild: zVg

Ohne Zutun des Fahrers

Bei der Sicherheits- und Fahrassistenz wartet der Colt unter ­anderem mit adaptivem ­Tempomat, einer 360-Grad- Kamera, automatischem Fernlicht, einem Tot-Winkel-Warner, einem aktiven Spurhalteassistenten sowie einem Querverkehrswarner und einer Verkehrszeichenerkennung auf. Ausserdem kann sich der City-Flitzer selbstständig und ohne Zutun der Fahrerin oder des Fahrers einparken. Ferner stehen ein sieben Zoll grosser Bordbildschirm sowie ein Zehn-Zoll-Cockpit-Instrument zur Verfügung, das alle relevanten Fahrdaten zeigt.