Solothurner Filmtage Die Solothurner Filmtage werden neu aufgestellt Die bisherige Direktorin Anita Hugi ist krankgeschrieben und wird nicht mehr in ihr Amt zurückkehren.

Die Solothurner Filmtage erleben derzeit einen Strukturwandel. Hanspeter Bärtschi

Seit Juni schon wurde in Solothurn spekuliert und gemunkelt: Bei der Leitung der Solothurner Filmtage gibt es Probleme. Ein erstes Aufhorchen gab es anlässlich der Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft Solothurner Filmtage. Das Nicht-Erscheinen an der Sitzung von Festival-Direktorin Anita Hugi, seit 2019 im Amt, wurde vom damaligen Gesellschaftspräsidenten Felix Gutzwiller mit den Worten «sie ist unabkömmlich» begründet. Gutzwiller gab dann auch gleich noch seinen Präsidiumsposten nach vier Jahren an das langjährige Vorstandsmitglied Thomas Geiser ab. Mit Gutzwiller demissionierten gleich noch zwei weitere Vorstandsmitglieder der Gesellschaft.

Letzte Woche wurde anlässlich des Filmfestivals Locarno die Hugi-Abwesenheit wieder aufgenommen (wir berichteten). Sie sei bis zum 15. August krankgeschrieben, wurden Medienanfragen damals lapidar beantwortet.

Es zeigte sich Reformbedarf

Nun kam gestern die Meldung, dass der Vorstand unter der Leitung von Präsident Thomas Geiser die sofortige Einführung eines dualen Führungsmodells der Solothurner Filmtage beschlossen habe. «Trotz eines sehr herausfordernden Jahres (Corona) konnten im Januar 2021 erfolgreiche 56. Solothurner Filmtage durchgeführt werden. Dies dank eines ausserordentlichen Einsatzes seitens der Direktorin, des Teams der Geschäftsstelle, der Geschäftsleitung sowie allen weiteren Beteiligten», heisst es in der Medienmitteilung. Doch diese positive Entwicklung bei den Solothurner Filmtagen habe auch aufgezeigt, dass es Reformbedarf gebe.

Anita Hugi kehrt nicht mehr zurück

Die jetzige Direktorin Anita Hugi, die ist seit längerer Zeit krankgeschrieben ist, wird nicht in ihre Funktion bei den Solothurner Filmtagen zurückkehren. Der Vorstand dankt Anita Hugi für ihren grossen Einsatz zugunsten der Solothurner Filmtage, insbesondere für die erfolgreiche Online Edition im letzten Januar. Er wünscht ihr auf dem weiteren beruflichen Weg und privat alles Gute.



«Nach längeren Gesprächen und Anhörungen hat der Vorstand die Einführung eines dualen Modells der Verantwortung – Künstlerische Leitung / Administrative Leitung – beschlossen. Dazu wird ein Ausschuss des Vorstandes die Corporate Governance, die Grundsätze des Unternehmens Solothurner Filmtage, neu aufstellen. Der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft Solothurner Filmtage, Thomas Geiser sagt dazu: «Ein duales System ist bei Festivals nichts Neues. Auch das Filmfestival Locarno hat diese Organisationsstruktur. Und die Solothurner Filmtage haben mit der Leitung der Geschäftsstelle bereits auch eine gut funktionierende administrative Stelle. Allerdings wird diese mit der neuen Struktur aufgewertet und kann selbstständiger arbeiten.»

Die Einführung dieses dualen Modells mit einer künstlerischen und einer administrativen Leitung erfolge per sofort, als Co-Leitung der Solothurner Filmtage. Veronika Roos arbeitet seit 2019 als Leiterin der Geschäftsstelle. Sie wird ab sofort und interimistisch zur administrativen Leiterin der Solothurner Filmtage. Dazu werden Marianne Wirth und David Wegmüller interimistisch die künstlerische Leitung der 57. Solothurner Filmtage übernehmen.

Dass eine neue künstlerische Leitung schon bereits die Film-Auswahl der kommenden 57. Ausgabe der Solothurner Filmtage bestimmen wird, bezweifelt Geiser. «Ich denke, das wird zeitlich nicht reichen. Doch unser bewährtes Team mit Marianne Wirth und David Wegmüller leisten hier eine gute Arbeit.»

Die beiden Stellen einer künstlerischen Leitung und einer administrativen Leitung werden öffentlich ausgeschrieben.