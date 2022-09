Corona-Hilfe Kulturbranche erhielt rund 450 Millionen Franken von Bund und Kantonen Um die Folgen der Pandemie für den Kultursektor zu mindern, zahlte die öffentliche Hand mehrere hundert Millionen Franken an Ausfallentschädigungen. Künftig möchten der Bund und die Kantone die Zusammenarbeit mit der Branche verbessern.

Während der Coronakrise mussten viele Kulturveranstaltungen gestrichen werden. (Symbolbild) Keystone

Die Coronapandemie setzte der Kulturbranche schwer zu. Theateraufführungen, Konzerte und Lesungen mussten in den vergangenen zwei Jahren ganz abgesagt werden oder konnten nur eingeschränkt stattfinden. Um die wirtschaftlichen Folgen zu minimieren, griff die öffentliche Hand im Rahmen der die gesamtwirtschaftlichen Corona-Hilfen der Branche unter die Arme.

Insgesamt erhielten Kulturunternehmen und Kulturschaffende Ausfallentschädigungen in der Höhe von 447,9 Millionen Franken. Diese wurden je zur Hälfte durch Bund und Kantone finanziert, wie das Bundesamt für Kultur (BAK) am Montag in einer Bilanz über die Coronapandemie mitteilt.

Freischaffende Künstler litten besonders

Die Pandemie habe demnach die Herausforderungen im Kulturbereich akzentuiert. Das hat sich laut dem BAK etwa bei der Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Branche gezeigt. Deshalb möchte der Bund diese Zusammenarbeit verbessern und sie als Schwerpunkt in der der Kulturbotschaft für die Jahre 2025-28 verankern. Diese wird derzeit erarbeitet.

Weiter habe die Coronakrise auch die prekäre Lage einiger Kulturschaffenden offenbart, insbesondere der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. «Das zeigte sich vor allem bei den Anträgen um Nothilfe für Kulturschaffende», wie das BAK schreibt. Besonders betroffen sei dabei die Musikszene gewesen, gefolgt von der darstellenden und bildenden Kunst. In der kommenden Kulturbotschaft soll die Verbesserung der Arbeitssituation von Kulturschaffenden ebenfalls einen Schwerpunkt bilden. (dpo)