Zwischen Randa und Täsch Fussgänger wird am Strassenrand von einem Lieferwagen erfasst und getötet Ein 29-jähriger Italiener mit Wohnsitz im Wallis wurde am Montagabend am Strassenrand zwischen Randa und Täsch von einem Lieferwagen erfasst. Er erlag in der Nacht seinen Verletzungen.

Die Kantonspolizei konnte nich nicht aufklären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (Symbolbild) Keystone

Der Man sei in Begleitung eines Kollegen zu Fuss am rechten Fahrbahnrand in Richtung Täsch gewesen, teilte die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mit. Am Steuer des Lieferwagens sei ein 37-jähriger Portugiese gesessen. Weshalb er den Fussgänger erfasst habe, sei noch nicht geklärt, so die Polizei. Das Opfer wurde ins Universitätsspital Lausanne gebracht und erlag dort in der Nacht auf Dienstag seinen schweren Verletzungen. (wap)