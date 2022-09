Zwangsmassnahmen Mutter musste Kind in Handschellen stillen: Anti-Folterkommission kritisiert Ausschaffungspraxis Wer sich weigert, auf einem Ausschaffungsflug mitzureisen, kann zwangsweise per Flugzeug ausgeschafft werden. Dabei kommt es zu unschönen Szenen. Die Anti-Folterkommission kritisiert dies erneut.

Praxis bei Zwangsrückführungen in der Schweiz, nachgestellt von Menschenrechtsaktivisten. (Archiv) Keystone

Bereits in der Vergangenheit hatte die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) die polizeiliche Praxis bei Zwangsausschaffungen per Flugzeug kritisiert und angemahnt, dass Fesselungen nur bei unmittelbarer Gefahr zulässig seien. In ihrem aktuellen Bericht wiederholt die NKVF ihre Kritik.

Die Kommission hatte von April bis Dezember 2021 insgesamt 33 zwangsweise Rückführungen auf dem Luftweg begleitet. Ausserdem war die Kommission bei acht Zuführungen von Rückführungen auf Linienflügen dabei. Der Umfang mit den Betroffenen sei generell professionell und respektvoll gewesen, schreibt die Kommission in einer Mitteilung vom Dienstag.

Schwangere Mutter musste in Handschellen stillen

Die Kommission bedauert aber «die weiterhin häufige Anwendung von Teilfesselungen während der Zuführung und auf dem Flughafen», wie sie weiter schreibt. Besonders bedauerlich sei es, wenn Eltern vor den Augen ihrer Kinder in Fesseln gelegt würden.

«Die Kommission beobachtete, wie eine schwangere Mutter in Anwesenheit ihrer Kinder gefesselt wurde und sie ihr Kleinkind in Handschellen stillen musste», heisst es in der Mitteilung. Dies sei erniedrigend und unmenschlich.

Für Coronatest an Kopf und Gliedmassen am Boden fixiert

Eine neue Dimension erhielt die Anwendung von physischer Gewalt durch die Sicherheitskräfte 2021 mit der Durchsetzung der Coronamassnahmen. Wegen der Testpflicht auf Flügen und bei der Einreise in viele Ländern hatten Ausgewiesene versucht, sich durch das Verweigern eines Tests der Ausschaffung zu entziehen. In der Folge beobachtete die Kommission 17 Zwangstests.

Dabei wurden Personen teilweise auf dem Boden festgehalten und an Kopf und Gliedmassen fixiert, um ihnen ein Wattestäbchen für einen Nasalabstrich einzuführen. Eine Frau sei bei einem solchen Zwangstest in Ohnmacht gefallen. Die NKVF bekräftigt in dem Bericht ihre Haltung gegen das Testen unter Zwang.

Einsatzkräfte müssen mit Renitenz rechnen

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) verweist in einer Stellungnahme auf die am 2. Oktober 2021 eingeführte gesetzliche Testpflicht. «Dabei gab es keine Fälle, in denen die Probeentnahme aufgrund von medizinischen Risiken abgebrochen werden musste», so das SEM.

Auch gibt das SEM zu bedenken, dass die von der NKVF beobachteten Rückführungen Personen betroffen hätten, die zuvor mehrere Ausschaffungsversuche durch renitentes Verhalten vereitelt hätte. Die Einsatzkräfte müsste in diesem Fall immer davon ausgehen, dass sich die Betroffenen auf körperlich zur Wehr setzen könnten. (wap)