Zusatzversicherungen von Krankenkassen «Haarsträubend»: Konsumentenschutz macht Anzeige wegen falscher Abrechnungen Die Stiftung für Konsumentenschutz fordert eine Untersuchung zu falschen Abrechnungen bei Krankenzusatzversicherungen. In einem ersten Schritt hat sie bei der Bundesanwaltschaft Anzeige eingereicht.

Laut Finma gibt es bei Krankenzusatzversicherungen «Missstände». Nun fordert der Konsumentenschutz per Strafanzeige Klarheit. (Symbolbild) Urs Bucher

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat die Art und Weise, wie in der Krankenzusatzversicherung abgerechnet wird, letzten Dezember scharf kritisiert. Sie ging in einem Bericht von einem «signifikanten Betrag» zulasten der Prämienzahlenden aus. Viele Verträge zwischen Zusatzversicherern und Leistungserbringern – also Ärzten und Spitälern – sorgten nicht für die nötige Kostentransparenz. Zudem kritisierte die Finma, dass Patienten oft keine Rechnungskopie erhielten. Und falls doch, sei diese nur «schwer verständlich». Dadurch sei die Transparenz «nicht genügend gewährleistet».

Nach weiteren Abklärungen und aufgrund von entsprechenden Meldungen von Konsumentinnen und Konsumenten, hat die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) nun Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft eingereicht. Wie die SKS in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt, ist sie «überzeugt, dass eine Strafuntersuchung notwendig ist». Denn die von der Finma beschriebenen Unregelmässigkeiten seien «haarsträubend».

«In einem ersten Schritt braucht es Klarheit»

SKS-Präsidentin Priska Birrer-Heimo hatte auch im Nationalrat bereits Auskünfte vom Bundesrat zu den Finma-Erkenntnissen verlangt. Nun zeigt sich die Luzerner SP-Nationalrätin in der Mitteilung überzeugt, dass die verschiedenen Akteure sich durch diese Verfehlungen der ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie der arglistigen Vermögensschädigung und des Betrugs schuldig gemacht haben.

Und die Konsumentenschutzorganisation geht sogar davon aus, dass nicht nur einzelne Krankenversicherungen und Leistungserbringer betroffen sind, «sondern dass diese Praktiken in der ganzen Branche und in allen Landesteilen vorkommen». Es brauche «in einem ersten Schritt Klarheit, wer für diese Misswirtschaft zur Verantwortung gezogen werden muss», schreibt die SKS. Darum habe sie – mit anderen Konsumentenschutz- und Patientenorganisationen – bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige eingereicht und verlange die Eröffnung einer Strafuntersuchung.



Die Finma ihrerseits sprach im vergangenen Dezember von «Missständen» und erwartete von den Versicherern ein «wirksameres Controlling». Zudem müssten die Versicherer dafür sorgen, dass die Leistungserbringer «transparente und nachvollziehbare» Abrechnungen erstellen.