Zürich «Wurde im Schritt betatscht»: Meldetool bringt sexuelle Übergriffe ans Tageslicht Sexuelle Belästigungen passieren oft. Auch tagsüber und im öffentlichen Verkehr. Das zeigt eine Auswertung der Meldungen bei einem Stadtzürcher Meldetool.

Schild am letztjährigen Frauenstreik in Zürich. Keystone

Rund vier sexuelle Belästigungen am Tag: Alleine in der Stadt Zürich werden durchschnittlich so viele Meldungen über sexuelle, homo- oder transfeindliche Belästigungen registriert. Das zeigt eine Auswertung des Meldetools «Zürich schaut hin». Dieses wurde im vergangenen Mai aufgeschaltet und sollte «Belästigungen im öffentlichen Raum sichtbar machen, und so auch zu einem Bewusstseinswandel beitragen».

Rund 900 Meldungen sind bisher eingegangen. «Die häufigsten Meldungen betreffen Belästigungen mit Worten», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. «Auch wer mit Worten belästigt wird, trägt diese Erfahrung mit sich und möchte sie teilen können», lässt sich die Stadtzürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart zitieren. Weiter zeigt die Auswertung der Meldungen, dass die Opfer überwiegend weiblich und die Täter überwiegend männlich sind.

Belästigt wird auch tagsüber

Deutlich erstaunlicher ist der Befund, wonach Übergriffe «häufig tagsüber unter der Woche stattfinden – und zwar auf der Strasse oder im öffentlichen Verkehr», heisst es in der Mitteilung. Wie diese Belästigungen ablaufen, zeigt der Bericht mit einigen Beispielen auf:

«Ein Typ um die 40, 45, der einer ca. 16-jährigen jungen Frau, die auf den Bus wartete immer wieder direkt auf den Po und die Brüste glotzte, sie quasi mit Blicken auszog, und sich dabei die Lippen leckte.»

Es bleibt aber nicht immer beim Glotzen:

«Ich wurde ungewollt im Schritt betascht. Es war so grusig. Der junge Mann konnte sich in der Masse vom Club verstecken und ich bin dann früher nach Hause gegangen, nicht er.»

Dabei machen die Täter auch vor Minderjährigen nicht Halt:

«Spruch über meine Tochter (13) von einem Handwerker zu seinen Kumpels laut und auf sie hindeutend: In zwei Jahren ist die gut!»

«In Zürich sollen sich alle wohl und sicher fühlen. Dazu können wir alle beitragen, indem wir hinschauen und zu verstehen geben, dass wir Belästigungen nicht tolerieren», lässt sich Stadtpräsident Corine Mauch zitieren. Das Meldetool sei ein langfristiges Projekt. Auch könnten andere Städte das Tool übernehmen, wie es in der Mitteilung heisst. Bern übernehme es bereits sicher, andere Städte seien interessiert. (mg)