Zermatter Nach Haftentlassung: Familie schliesst «Walliserkanne» «bis auf Weiteres» Nach der Haftentlassung der «Walliserkanne»-Wirte kritisiert deren Anwalt die Polizei. Um die Situation zu entschärfen, hat die Familie der Betreiber derweil entschieden, das Lokal nicht gleich wieder zu öffnen.

Bis auf Weiteres geschlossen: Das Restaurant «Walliserkanne» der umstrittenen Wirtefamilie in Zermatt. HO

Im Fall der Wirtefamilie der Zermatter «Walliserkanne» kam es am Donnerstag zu einer überraschenden Wende. Das Walliser Zwangsmassnahmengericht hat verfügt, dass die drei Inhaftierten unverzüglich freigelassen werden.

Es hat damit den Antrag der Staatsanwaltschaft Oberwallis abgelegt. Diese beantragte am Montag für die Inhaftierten – Vater, Mutter und einen Sohn – die Anordnung von Untersuchungshaft für einen Monat. Die Staatsanwalt hat bereits darauf verzichtet, gegen die Verfügung Beschwerde einzureichen.

Hintergrund des bereits seit Tagen andauernden Streits um die «Walliserkanne» ist, dass sich die Wirte des in Zermatt gelegenen Restaurants weigern, die vom Bundesrat angeordnete Zertifikatspflicht umzusetzen. Die Walliser Kantonspolizei hatte die «Walliserkanne» darum am letzten Freitagvormittag geschlossen. Die Wirte akzeptierten den Entscheid trotz amtlicher Versiegelung jedoch nicht und öffneten erneut. In der Nacht auf Samstag wurde der Eingang zum Restaurant dann mit Betonelementen verstellt.

Mildere Massnahmen möglich

«Zwangsmassnahmen wie U-Haft können immer nur ergriffen werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können», sagt der zuständige Richter Marc Anthamatten auf Anfrage des «Walliser Boten». Freiheitsentziehende Zwangsmassnahmen seien aufzuheben, sobald Ersatzmassnahmen – zum Beispiel die Auflage, sich nicht mehr an einem bestimmten Ort wie dem Restaurant aufzuhalten – zum gleichen Ziel führten.

Diese Bestimmungen ergäben sich aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Untersuchungs- und Sicherheitshaft seien danach unzulässig, wenn ihr Zweck – in casu die Verhinderung, Kollusion oder Ausführung der Tat – durch mildere Massnahmen erreicht werden könne.

Strafuntersuchung eingeleitet

Die Voraussetzungen für ­Ersatzmassnahmen – und das sei entscheidend – seien aber dieselben wie für die Unter­suchungshaft. «Erforderlich sind somit ein dringender Tatverdacht und ein besonderer Haftgrund. Da das Zwangsmassnahmengericht den dringenden Tatverdacht bejahte, ­jedoch das Vorliegen dieser besonderen Haftgründe verneinte, sind auch Ersatzmassnahmen unzulässig.»

Bei der Staatsanwaltschaft Oberwallis leitet man jetzt eine Strafuntersuchung ein. Es soll ermittelt werden, inwiefern sich die einzelnen Familienmitglieder strafbar gemacht haben.

Walter M. Haefelin, Anwalt von Ivan Aufdenblatten, sagt: «Das ist der allererste Schritt in einem Strafverfahren, wenn die Haftgründe unzureichend sind.» Und diese seien bei seinen Mandanten nicht vorhanden gewesen.

Heftige Kritik an Polizeiarbeit

Seit einer Woche hält sich Haefelin in Zermatt auf, beobachtet den Fall und berät die ­Familie. Er spricht im Namen der Familie, die sich selber am Donnerstag den Medienanfragen nicht stellen wollte. Auf Nachfrage sagt Haefelin, «dass die Verhaftung der Familie völlig unverhältnismässig ablief». Vater und Sohn seien von der Polizei auf massivste Art und Weise wie Terroristen oder Geiselnehmer verhaftet worden. Das belegten Videos, in deren Besitz Anwalt Haefelin ist. «Auf dem Video ist im Übrigen auch Mario Julen zu sehen.» Eine Sichtung der Videos lehnte der Anwalt vorerst ab.

Haefelin bestätigt damit indirekt die Aussagen des Zermatter Unternehmers Mario Julen, der während der Verhaftungsaktion mit 35 Regional- und Kantonspolizisten vor Ort war. Julen erhob gegenüber dem «Walliser Boten» schwere Vorwürfe gegenüber der Polizei. Er sagte, Beamte seien mit Brachialgewalt auf die Wirtefamilie losgegangen. «Sohn Ivan wurde von Polizisten mit Stiefeln getreten, sodass er sich die Schulter ausrenkte. Mit Stiefeln traktiert wurde ebenfalls die Mutter von Ivan», sagte Julen.

Katz-und-Maus-Spiel beendet

Die Walliser Kantonspolizei dementierte damals einen ­aggressiven Einsatz. Mathias Volken, Sprecher der Walliser ­Kantonspolizei, sagte: «Die Verhaftung erfolgte nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip.» Die Staatsanwaltschaft bestätigte später, dass sich Sohn Ivan bei der Verhaftung eine Verletzung zuzog.

Seit Inkrafttreten der Zertifikatspflicht hatten sich die «Walliserkanne»-Wirte nicht daran gehalten, Gäste in den Innenräumen ihres Speiserestaurants auf gültige Zertifikate zu überprüfen. Gleichzeitig spielten sie mit der Polizei Katz und Maus. Selbst amtliche Versiegelungen entfernten sie mehrmals von der Eingangstüre und öffneten das Restaurant wieder. Und sie präsentierten sich auf dem Internetportal Kla.tv und vertraten Theorien wie «Es ist nicht nachgewiesen, dass es eine Pandemie gibt. Es gibt ­keine Pandemie. Es gibt keine Epidemie» oder «Es ist eine Diktatur und Zweiklassengesellschaft. Lügengebilde».

Und nun: «Bis auf Weiteres zu»

Ob die Gemeinde Zermatt den Wirten ihr Patent entziehen wird, ist derzeit unklar. Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser sagt auf Anfrage des «Walliser Boten»: «Kein Kommentar.» Auf die Frage, ob derzeit darüber diskutiert würde, antwor­tete Biner-Hauser abermals: «Kein Kommentar.»

Wie der Anwalt der Familie sagt, bleibt das Restaurant im Moment geschlossen. Und zwar «bis auf Weiteres.» Die Familie müsse nun erst zur Ruhe kommen. «Die Lage gilt es derzeit zu deeskalieren», so Walter M. Haefelin. Das Ganze sei ein Entscheid der Familie ­gewesen.

Wie es mit der «Walliserkanne» in Zermatt weitergeht, steht derzeit also in den Sternen.