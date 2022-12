Wolf Bündner Wildhut erlegt Leitrüde statt Jungtier Bei zwei abgeschossenen Wölfen im Bündnerland ist nun die Identität geklärt. Erlegt wurden der Problemwolf «M92» und ein Leitwolf eines anderes Rudels. Dessen Abschuss war ein Versehen.

Ein Wolf im Graubünden, vermutlich «M92», transportiert ein gerissenes und teilweise genutztes Reh ab. Amt Für Jagd und Fischerei Graubünden

Es war der Problemwolf. Beim im November abgeschossenen Wolf des Beverinrudels handelt es sich um den Leitwolf «M92». Das habe die genetische Identifikation des Tieres ergeben, wie die Bündner Behörden am Mittwoch mitteilen. Das Bundesamt für Umwelt hatte dem Abschuss des Problemwolfs Ende Oktober zugestimmt. Sein Wolfsrudel ist in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus gerückt. Es hatte Dinge getan, die ein Wolfsrudel normalerweise nicht tut. Es riss Kälber, einen Esel und näherte sich Menschen. Auf das Konto des Rudels um Rüde «M92» gingen im letzten Sommer auch zwei Angriffe auf Mutterkühe.

Während damit genau jener Wolf abgeschossen wurde, dessen Abschuss von den Behörden erlaubt wurde, gab es in einem anderen Fall eine Abweichung. Statt einem Jungwolf des Moesolarudels wurde im Oktober der Leitrüde getötet. Die Wildhut hatte «den Wolf anhand des Verhaltens und der wahrgenommenen Grösse als Jungwolf eingeordnet und erlegt», rechtfertigen sich die Bündner Behörden. Sie seien der Ansicht, dass der Abschuss dank dem «sorgfältigen Vorgehen in rechtskonformer Absicht» geschah.

«Welche Auswirkung der Abschuss des Leitrüden auf das Moesolarudel haben wird, ist wie beim Beverinrudel nicht voraussehbar», heisst es in der Mitteilung. Es seien aber mutmasslich bereits wieder weitere ausgewachsene Wölfe anwesend. (mg/abi)