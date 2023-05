Wohnungswesen Städte wollen mit Vorkaufsrecht Wohnungsmangel bekämpfen Wohnraum ist in der Schweiz knapp und ein begehrtes Gut. Nun wollen Städte und städtische Gemeinden ein Vorkaufsrecht für Grundstücke und Liegenschaften, um der Wohnungsknappheit zu begegnen.

Vor allem günstige Wohnungen sind in der Schweiz knapp. (Symbolbild) Keystone

Zwei Drittel der Städte und städtischen Gemeinden verfügen über zu wenig Wohnraum. Im unteren Preissegment fehlt es neben Mietwohnungen auch an Möglichkeiten, um Wohneigentum zu kaufen. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage, die im Auftrag des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) und des Schweizerischen Städteverbands (SSV) durchgeführt wurde.

Besonders vom Mangel betroffen seien Haushalte mit Kindern – und vor allem Eineltern-Haushalte. Gerade in grossen Städten mit mehr als 50'000 Einwohnerinnen und Einwohnern wird die Situation als «besonders angespannt» wahrgenommen, wie es weiter heisst. Aber auch in den kleinen Städten empfindet mindestens die Hälfte der Befragten das Angebot an verfügbarem günstigen Wohnraum als zu klein.

Als wichtigsten Grund für die Knappheit nennen sie den Mangel an Bauland. Laut BWO geben über 80 Prozent der Städte an, dass sie über zu wenig Baulandreserven verfügen. Sie möchten zwar mehr Land aufkaufen, aufgrund der hohen Marktpreise ist das jedoch oft nicht möglich. Als weitere Hemmnisse für preisgünstigen Wohnungsbau sieht gut die Hälfte der Befragten «die langen und oft komplizierten Verfahren» sowie das «mangelnde Interesse» von privaten Investoren.

Städte wollen ein Vorkaufsrecht

Die Mehrheit der Städte sieht daher Handlungsbedarf bei der Bundespolitik – grosse noch mehr als mittlere oder kleine. So sehen über 80 Prozent ein Vorkaufsrecht von Bauland und Liegenschaften als mögliche Lösung. Wie dieses konkret ausgestaltet werden soll, bleibt allerdings noch offen. Genannt wurde etwa, dass der Preis bei einem allfälligen Vorkaufsrecht dem Betrag entsprechen soll, der zuvor bei einem Handel zwischen privaten Akteuren festgelegt worden sei.

Städte im Kanton Waadt, in dem seit 2020 ein Vorkaufsrecht existiert, haben damit bereits Erfahrungen gemacht. So sei das Vorkaufsrecht zwar eine gute Massnahme, das Land sei für den Staat teilweise jedoch «nicht erschwinglich». Die Umsetzung sei in der Realität anspruchsvoll – das Vorkaufsrecht daher nur bedingt als Standardinstrument für die Förderung von gemeinnützigem Wohnraum geeignet. Allerdings konnte Lausanne seither elf Grundstücke erwerben – und berichtet daher positiv über Vorkaufsrecht, wie es im Bericht heisst.

Mehrheit will Transparenz bei den Mieten

Eine Pflicht der Vermietenden, bei einer Neuvermietung den vorherigen Mietzins nennen zu müssen, sehen fast 70 Prozent der Befragten als weitere Option, um die Preise im Griff zu haben. Allerdings wird dies von einigen Städten – neben Datenschutzbedenken – als zu starken Eingriff in den privaten Markt betrachtet, wie es weiter heisst.

Eine Beschränkung der Mietzinserhöhung bei der Wiedervermietung wird zwar von der Mehrheit als zweckmässig erachtet, viele warnen jedoch vor negativen Konsequenzen. Zudem müsse eine gewisse Erhöhung der Mieten möglich bleiben – etwa nach einer Sanierung oder wenn der Referenzzinssatz steigt.

Bundesliegenschaften werden an den Meistbietenden verkauft

Gemäss Umfrage kritisierten zudem mehrere Städte, dass Bundesliegenschaften oder Liegenschaften, die bundesnahen Unternehmen gehören, an den Meistbietenden verkauft werden. Auch müsse der Bund verhindern, dass Liegenschaften aus Renditezwecken nicht saniert werden. Wieder andere forderten, dass Mieten automatisch nach unten angepasst werden, wenn der Referenzzinssatz sinkt.

Laut BWO schätzen die Städte die eigenen Möglichkeiten, selbst Einfluss auf den Wohnungsmarkt zu nehmen, als eher gering ein. Die grössten Einflussmöglichkeiten sehen sie bei der Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Der SSV will die Resultate nun in Massnahmen und Forderungen festhalten, wie es weiter heisst.

An der Umfrage, die das Beratungsunternehmen Wüest Partner Ende 2022 durchgeführt hat, nahmen 59 der angefragten 130 SSV-Mitglieder teil.