Wohnungswesen Bundesrat Guy Parmelin wünscht sich mehr attraktiven Wohnraum in den Bergen Für das wirtschaftliche Überleben der Berggebiete brauche es nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch attraktiven Wohnraum: Am Montag präsentierte Bundesrat Guy Parmelin dazu einen Leitfaden für Berggemeinden.

Bundesrat Guy Parmelin sieht Wohnen als wichtigen Standortfaktor für die Bergregionen. (Archivbild) Keystone

Attraktiver und bezahlbarer Wohnraum sei von zentraler Bedeutung für den Erhalt der Berggebiete als lebenswerter Wirtschaftsraum. Dies sagte Bundesrat Guy Parmelin am Montag bei der Präsentation des neuen Leitfadens «Attraktives Wohnen in Berggebieten», den sein Departement zusammen mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) ausgearbeitet hat. «Fehlt es an qualitativ hochwertigem und vor allem bezahlbaren Wohnraum, ziehen die Leute aus den Gemeinden weg», sagte Parmelin gemäss Redetext.

Der Leitfaden geht auf eine Empfehlung der Begleitgruppe Berggebiete zurück und will Gemeinden aufzeigen, welchen Spielraum sie für eine eigene Wohnraumpolitik haben. Eine solche sei Teil jeder erfolgreichen Wirtschaftspolitik, sagte Martin Tschirren vom Bundesamt für Wohnungswesen BWO. «Eine erfolgreiche regionalwirtschaftliche Entwicklung bedingt also, dass sich die Gemeinden Gedanken zur Wohnraumentwicklung machen.»

Ohne Alterswohnungen fehlt oft der Wohnraum für die nächste Generation

In vielen Berggebieten fehlt es gemäss Parmelin nämlich an Wohnungen für Familien, junge Erwachsene und ältere Menschen. «Diese möchten vielfach ihren Lebensabend in ihrer gewohnten Umgebung verbringen und gleichzeitig ihre Wohnung oder ihr Haus für die nächste Generation freigeben können», sagte Parmelin.

Der Leitfaden weist die Gemeinden nun auf die verschiedenen Instrumente der Wohnraumförderung hin, die Bund und Kantone anbieten. Ebenso wichtig sei aber die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung und die Vernetzung in der Region. Kern des Leitfadens sind zwölf Fallbeispiele von gelungenen Wohnbauprojekten in den Bergen.

Dazu gehören etwa die Gründung einer Genossenschaft in Ernen VS, dank der junge Menschen und Familien im Dorf Mietwohnungen finden, eine Altersbausiedlung in Amden SG, die jüngeren Familien ermöglicht, deren Häuser zu übernehmen, oder ein Projekt in Samedan GR, das jungen Berufsleuten Mietwohnungen anbietet, die in der Tourismusregion Engadin Arbeit, aber keine angemessene Wohnung finden. (wap)