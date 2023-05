Wohnungsmarkt Immer mehr neue Schlichtungsverfahren – auch wegen Streit um höhere Mietzinsen Die Zahl der neuen miet- oder pachtrechtlichen Schlichtungsverfahren ist im zweiten Halbjahr um 6 Prozent gestiegen. Zugenommen haben etwa Streitigkeiten bei Mietzinserhöhungen.

Streitereien um Mietzinserhöhungen landen häufiger vor den Schlichtungsbehörden. Keystone

Mehr Arbeit für die Schlichtungsbehörden im Miet- und Pachtwesen: Im zweiten Halbjahr hatten sie insgesamt 17'783 Verfahren zu behandeln. Davon sind 12'322 in der zweiten Jahreshälfte neu eingeleitet worden. Die Behörden konnten insgesamt 11'686 Verfahren abschliessen, wie das Bundesamt für Wohnwesen (BWO) am Montag mitteilte.

In 54,6 Prozent der Fälle wurde zwischen den Parteien eine Einigung erzielt – durch einen Vergleich, eine Klageanerkennung oder einen Klagerückzug. In 16,4 Prozent gab es keine Einigung, was zu einer Klagebewilligung führte. 22,4 Prozent der Fälle wurden erledigt durch Rückzug, Nichteintreten, Gegenstandslosigkeit oder Überweisung an ein Schiedsgericht, wie es weiter heisst. Laut BWO kam es zudem in 83 Fällen zu einem aussergerichtlichen Mediationsverfahren.

Streit um Mietzinserhöhungen nimmt zu

Nach einem Tiefstand im zweiten Halbjahr 2021 steigt die Zahl der neuen Schlichtungsverfahren damit seit Anfang 2022 wieder an. Als Hauptgründe für ein Schlichtungsverfahren gelten die ordentliche Vertragskündigung (16,3 Prozent der Verfahren) sowie die Forderung auf Zahlung (14,8 Prozent). Das zeigt die Auswertung der Gründe bei den erledigten Verfahren.

Ein weiterer Grund für die Zunahme sind Streitigkeiten bei Mietzinserhöhungen. Ihr Anteil stieg im zweiten Halbjahr von 5,7 auf 7,2 Prozent. Bereits im ersten Halbjahr gab es diesbezüglich einen Anstieg, wie es weiter heisst. Dafür wurden von Juli bis Dezember weniger Verfahren bezüglich Mietzinssenkungen erledigt als im Vorsemester. Ihr Anteil sank von 4,9 auf rund 3 Prozent, wie es weiter heisst. (abi)