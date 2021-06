Wohnen Wegen Homeoffice: Immer mehr Streit unter Nachbarn Auseinandersetzungen mit den Nachbarn haben 2020 um rund ein Viertel zugenommen. Gestritten wird etwa über Lärm oder Bauvorhaben. Mit ein Grund für diese Zunahme dürfte die Corona-Pandemie sein.

Streitigkeiten zwischen Nachbarn haben in Coronajahr zugenommen. (Symbolbild) Keystone

Da will man in Ruhe den Abend in den eigenen vier Wänden geniessen, doch Herr Müller von nebenan muss gerade jetzt sein Schlafzimmer neu möblieren. Und schon spürt man, wie die Wut hochsteigt. Gemäss AXA-ARAG geht es vielen hierzulande so, denn die Rechtschutzversicherung hat mehr Auseinandersetzungen mit den Nachbarn registriert.

Im Jahr 2020 sind die Streitigkeiten um 23 Prozent gestiegen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Ein Grund dafür könnte die vermehrte Arbeit im Homeoffice sein. «Die Corona-Pandemie hat zwar nicht direkt neue Brandherde zwischen Schweizer Nachbarn entfacht, störende Punkte wurden aber verstärkt wahrgenommen, da die Menschen viel mehr Zeit zu Hause verbrachten», lässt sich Alexandra Pestalozzi, Anwältin bei AXA-ARAG zitieren.

Gestritten wird dabei über die üblichen Dinge: die Höhe oder der Abstands von Sträuchern, Hecken oder Bäumen, Lärm und Uneinigkeiten bezüglich Bauvorhaben. Vor allem lärmende Kinder oder generell laute Nachbarn scheinen den Schweizern sauer aufzustossen: Lärmklagen nahmen 2020 gegenüber dem Vorjahr um 73 Prozent zu, heisst es. Auch von Januar bis April erhöhte sich die Anzahl bei der AXA-ARAG um weitere 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gerichtsverfahren sind oft langwierig

In die Haare geraten sich die Nachbarn aber auch wegen nachbarschaftlichen Bauten. Die Baueinsprachen nahmen demnach 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 73 Prozent zu. Von Januar bis April 2021 registrierte die Rechtsschutzversicherung sogar ein Plus von 200 bei den Baueinsprachen im Vergleich zum Vorjahr.

Bevor man den Streit vors Gericht schleppt, ist es laut AXA-ARAG meistens ratsam, eine aussergerichtliche Schlichtung anzustreben. «Ein Gerichtsverfahren ist nicht nur mit Risiken verbunden, sondern oft sehr langwierig und in vielen Fällen löst ein richterliches Urteil allein den Konflikt auch nicht», so die Anwältin Alexandra Pestalozzi.

Sie rät Betroffenen deshalb, auf die Nachbarn zuzugehen und gemeinsam nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen. Klappt auch das nicht, ist es ratsam, eine unparteiische Stelle hinzuzuziehen. Die Rechtsschutzversicherung mache beispielsweise gute Erfahrungen mit Mediationen.