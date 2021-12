Wintersession Trotz harter Kritik von links: Bürgerliche zerzausen BVG-Reform Während Ruth Humbel vor einer Mini-AHV warnte, fürchtete Bundesrat Berset bereits den Absturz an der Urne: Die Debatte zur BVG-Reform im Parlament hat begonnen.

Bundesrat Alain Berset wehrte sich gegen die Eingriffe der Bürgerlichen in die Reformpläne. Keystone

Der Nationalrat hat am Dienstag mit der Debatte zur Reform der obligatorischen beruflichen Vorsorge (BVG) begonnen. Diese wurde mit grosser Leidenschaft geführt und zeigte rasch die verhärteten Fronten zwischen den Lagern auf. Während der Reformbedarf unbestritten ist, unterscheiden sich die Lösungsansätze teilweise sehr.

Und schon bevor sie zum Fliegen kommt, prophezeite die SP der Reform bereits den Absturz. Die Ratslinke kritisierte die Bürgerlichen dafür, dass sie einen ausgearbeiteten Vorschlag von den Sozialpartnern ablehnen. Stattdessen hat die zuständige Kommission einen alternativen Vorschlag ausgearbeitet. Die Grünen sprachen dabei gar von «Pfusch», wie es Katharina Prelicz-Huber (ZH) formulierte. «Tiefe und mittlere Löhne zahlen mehr, haben Mehrkosten und erhalten am Schluss tiefere Renten.»

Bürgerlicher Aufstand gegen die «Giesskanne»

Hauptstreitpunkt ist der Ausgleich der Renteneinbussen. Diese passieren wegen der – unumstrittenen – Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6 Prozent. Für die bürgerliche Mehrheit würde dieser Ausgleich nach dem vorgeschlagenen Prinzip zu fest nach dem «Giesskannenprinzip» funktionieren. Sie will eine Übergangslösung für die von der Senkung des Umwandlungssatzes betroffenen Jahrgänge. Das komme den Bund deutlich günstiger. Der Bundesrat hatte für alle Neurentner einen Rentenzuschlag vorgesehen.

«‹Die Mitte› will keinen solchen Ausbau der zweiten Säule mit dem Einbau einer Mini-AHV», sagte Ruth Humbel (Mitte/AG). Sie kritisierte, dass auch «gut situierte Personen» von einem solchem Zuschlag profitieren würden. Regine Sauter (FDP/ZH) führte ins Feld, dass die zweite Säule dafür gedacht sei, für sich selbst zu sparen. Der solidarische Ansatz, den das Modell der Sozialpartner vorsehe, stehe diesem Gedanken diametral gegenüber.

Das drohende Volks-Nein

Pierre-Yves Maillard (SP/VD) sprach dagegen von einer «Missachtung der Realität der Rentner». Schon jetzt hätten viele Menschen Mühe, mit dem Geld aus AHV und zweiter Säule zu leben. Der Vorschlag der Bürgerlichen würde diese Situation nur noch verschlimmern. Maillard rechnet sogar mit sinkenden Renten. Und damit, dass die Vorlage so vor dem Volk scheitert und somit weiterer Stillstand droht.

Auch Bundesrat Alain Berset warnte vor einer drohenden Niederlage. «Wir haben schon ziemlich viele Erfahrungen gemacht, wie man Abstimmungen über Reformen verliert», so Berset. Wichtig sei, dass man etwas aus diesen Erfahrungen lerne. Er zweifelte offenkundig daran, dass die BVG-Reform eine Chance an der Urne hat: «Wenn irgendjemand hier denkt, dass es möglich sein wird, ohne die Sozialpartner eine Mehrheit zu finden, dann wünsche ich viel Glück.»

Erste Entscheidungen in der Debatte sind dann auch schon gefallen. Strittigster Punkt dabei war das Eintrittsalter in die BVG. Der Nationalrat senkte diese auf 20 Jahre. Heute sind es 25. Die Debatte wurde anschliessend vertagt. Am Mittwoch wird sich der Nationalrat erneut mit dem Geschäft befassen, abgeschlossen werden die Beratungen aber voraussichtlich erst nächste Woche.