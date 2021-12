Wintersession Obligatorisches Referendum bei völkerrechtlichen Verträgen ist vom Tisch Der Nationalrat hat erneut Nein gesagt zu einem obligatorischen Referendum bei völkerrechtlichen Verträgen. Die Vorlage ist damit vom Tisch.

Der Nationalrat blieb hart: Kein obligatorisches Referendum bei völkerrechtlichen Verträgen. Keystone

Der Ständerat wollte, dass völkerrechtliche Verträge mit Verfassungsrang zwingend an die Urne kommen müssen. Zweimal in Folge hiess er eine entsprechende Vorlage gut. Jetzt hat der Nationalrat das Geschäft definitiv versenkt. Mit 114 zu 69 Stimmen beschloss die grosse Kammer, gar nicht erst darauf einzutreten. Im Kern geht es um die Frage, welche Verträge dem obligatorischen Referendum – und damit Volks- und Ständemehr – unterstellt werden sollen.

Im Ständerat hatte man gehofft, dass der Nationalrat in der zweiten Beratung zu einem anderen Schluss kommt. Denn die kleine Kammer sah Handlungsbedarf: Wenn ein neuer völkerrechtlicher Vertrag die Grundrechte, die verfassungsmässigen Aufgaben des Bundes oder der Kantone betrifft, oder in die Grundzüge der Staatsorganisation eingreift, solle er zwingend an die Urne kommen.

Einzig das Ständemehr hätte profitiert

Dem Nationalrat geht das allerdings zu weit. Man habe vergebens versucht, eine pragmatische Lösung zu finden, sagte Greta Gysin (Grüne/TI) für die zuständige Kommission. Doch das Grundsatzproblem bleibe, dass auch ein obligatorisches Referendum keine Rechtsklarheit bringt. Der Entscheid, ob ein Vertrag Verfassungsrang hat, sei ein politischer. Durch ein obligatorisches Referendum würde zudem einzig das Ständemehr gestärkt.

Es sei «weder notwendig noch sinnvoll, das obligatorische Referendum auszuweiten», sagte auch Samira Marti (BL) für die SP-Fraktion. Die Ratslinke fürchtete, dass eine solche Regelung höhere Hürden für den Menschenrechtsschutz bedeuten würden. Die Mehrheit der grossen Kammer teilte diese Auffassung.

Eine Minderheit sprach sich dafür aus, sich zumindest mit der Vorlage auseinanderzusetzen. «Die Verankerung des obligatorischen Referendums in der Verfassung ist jetzt notwendig, auch zum Schutz unserer Institutionen», sagte Marco Romano (Die Mitte/TI). Er glaube daran, dass eine pragmatische Lösung möglich sei. Auch Gregor Rutz (SVP/ZH) sieht Handlungsbedarf, denn es gebe immer mehr internationale Verträge, welche direkte Auswirkungen auf kantonale oder kommunale Kompetenzen hätten. (agl/rwa)