Wichtige Funktion Nun ist es offiziell: Yves Bichsel wird Albert Röstis Generalsekretär Die neuen Bundesräte haben ihre Wunsch-Kandidaten von ihren Kolleginnen und Kollegen bewilligt bekommen. Im Fokus steht vor allem der neue starke Mann bei Albert Rösti.

Yves Bichsel ist derzeit Generalsekretär bei der Berner Gesundheitsdirektion. Keystone

Die Spatzen hatten es längst von der Bundeshauskuppel gepfiffen, nun ist es offiziell: Yves Bichsel wird neuer Generalsekretär im Departement von Albert Rösti (SVP). Der Bundesrat hat am Mittwoch in seiner ersten Sitzung in neuer Konstellation die neuen Generalsekretäre ernannt. Neben Bichsel wurden auch Stefan Hostettler Fischer bei Elisabeth Baume-Schneider (SP) und Barbara Hübscher Schmuki bei Karin Keller-Sutter (FDP) gewählt. Hübscher Schmuki war für Keller-Sutter bereits in deren vorherigem Departement in diesem Amt.

📷 Erste Bundesratssitzung im neuen Jahr und in neuer Zusammensetzung.

💼 Première séance du Conseil fédéral de l’année et dans sa nouvelle composition.

📝 La prima seduta del Consiglio federale nel nuovo anno e nella nuova composizione. (BK) pic.twitter.com/TS6Ybt7qIe — André Simonazzi (@BR_Sprecher) January 11, 2023

Zu reden gab im Vorfeld vor allem die Personalie von Bichsel. Er gilt als Intimus von Parteipatron Christoph Blocher und Hardliner. Rösti und Bichsel stammen beide aus Uetendorf und kennen sich seit längerer Zeit. Bereits unter den Bundesräten Blocher und Maurer war Bichsel in unterschiedlichen Funktionen tätig. «Mit Yves Bichsel übernimmt eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit einem sehr guten Verständnis des politischen Systems die Aufgabe des Generalsekretärs», schreibt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) über ihren künftigen wichtigen Mitarbeiter.

Stefan Hostettler ist ehemaliger Journalist und hat auch in der Parteizentrale der SP mehrere Funktionen inne gehabt. Zuletzt war er stellvertretender Generalsekretär im UVEK unter Simonetta Sommaruga. Die Generalsekretariate gelten als Schlüsselpositionen in den Departementen. Bei ihnen laufen viele Fäden zusammen und sie dienen auch als Schnittstelle zwischen den Direktionen. (mg)