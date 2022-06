Wetter Heftige Gewitter zum Start in den Pfingstsonntag Die Gewitter in der West- und Nordwestschweiz in der Nacht auf Samstag waren nur ein Vorgeschmack. Seit dann wurde die Luft feucht – mit Folgen.

Radarbild von Sonntag, 5.30 Uhr Screenshot Meteonews

Für die Bildung von Gewittern war die Luft am gestrigen Samstag etwas zu trocken, weshalb sich die Gewitteraktivität auf ein Minimum beschränkt hatte. Nach Informationen von «Meteonews» haben sich lediglich lokale Gewitter entladen. In der Nacht auf Sonntag wurde dann die zuvor noch trockene Luft aus Südwesten angefeuchtet.

Das hatte zur Folge, dass sich am frühen Sonntagmorgen teils kräftige Gewitter entwickelten, die für einen ungemütlichen Start in den Pfingstsonntag sorgten. In den Kantonen Aargau und Luzern konnten etwa kurz vor 6 Uhr kräftige Gewitter beobachtet werden.

Auch der Rest des Pfingstsonntags bleibt gewittrig. «Ein detaillierter zeitlicher Ablauf und ortsgenaue Warnungen machen bei dieser unberechenbaren Südwestlage nur kurzfristig Sinn. Es muss jedenfalls weiterhin gebietsweise mit heftigen Gewittern gerechnet werden. Einzelne Zellen können dabei auch grösseres Schadenpotential mit sich bringen, beispielsweise durch grösseren Hagel», so die Einschätzung von «Meteonews». (aib)