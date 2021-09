Welt-Alzheimer-Tag Alzheimer Schweiz fordert bezahlte Beratung für Betroffene und Angehörige Der Verein Alzheimer Schweiz fordert eine bezahlte Begleitung für Demenzerkrankte und deren Angehörige. Damit könnten Betroffene ihr Leben möglichst lange selbstbestimmt gestalten – und so die Gesundheitskosten senken.

Die Zahl der Demenzkranken in der Schweiz nimmt zu. Sie sollen daher eine bezahlte Begleitung erhalten. (Symbolbild) Bild: Keystone

Jährlich erkranken in der Schweiz über 31'000 Personen an Alzheimer oder einer anderen Demenzform. Aktuell leben hierzulande über 146'000 Frauen und Männer mit dieser Erkrankung. Das teilte Alzheimer Schweiz am Dienstag anlässlich des Welt-Alzheimer-Tags mit. Der Verein geht davon aus, dass in der Schweiz bis 2050 über 315'000 Menschen von Demenz betroffen sind. Das Alter stelle nach wie vor das grösste Risiko dar, an Demenz zu erkranken, wobei Frauen aufgrund der höheren Lebenserwartung stärker betroffen seien.

Für den Verein ist klar: «Damit Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen einen guten Umgang mit der Erkrankung finden und ihren Alltag möglichst lange selbstbestimmt gestalten können, benötigen sie eine fachliche und krankheitsspezifische Begleitung.» Denn oft seien die Betroffenen nach der Diagnose auf sich allein gestellt, was den Krankheitsverlauf verschlechtere.

Alzheimer Schweiz fordert daher «eine bezahlte krankheitsspezifische Begleitung für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen ab Diagnosestellung während des gesamten Krankheitsverlaufs». Diese fördere eine hohe Lebensqualität und trage wesentlich zur Entlastung der Gesundheitskosten und des Fachkräftemangels bei – auch weil die Erkrankten länger zuhause wohnen können. (abi)