Asylpolitik Wegen Widerspruch mit Schutzstatus S: Bundesrat verzögert die Einführung des Reiseverbots für vorläufig Aufgenommene Geht es nach dem Parlament, dann sollen vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen Reisen ins Ausland verboten werden. Der Bundesrat verzögert nun aber die Einführung des Verbots, weil ein Widerspruch mit dem Schutzstatus S droht.

Vorläufig aufgenommene Personen sollen nicht mehr ins Ausland reisen dürfen. Die Umsetzung des Verbots verzögert sich jedoch. Keystone

Eine Ukrainerin mit Schutzstatus S darf in ihre Heimat reisen, eine vorläufig aufgenommene Afghanin nicht. Diese Ungleichbehandlung will der Bundesrat vermeiden, in dem er die vom Parlament beschlossenen Änderungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes schrittweise einführt, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Mittwoch bekannt gab.

Die Änderungen gehen auf einen Entscheid vom Dezember 2021 zurück. Das Parlament beschloss damals, dass vorläufig aufgenommene Personen, also solche mit F-Ausweis, nicht mehr ins Ausland reisen dürfen – weder ins Heimatland noch in Drittstaaten. Familienbesuche sind nur noch in absoluten Notfällen möglich und müssen vom SEM bewilligt werden. Das Reiseverbot war von Organisationen wie etwa der Flüchtlingshilfe scharf kritisiert worden.

SEM will Erfahrungen mit Schutzstatus S abwarten

Der Bundesrat, der die Änderung umsetzten muss, sieht nun aber einen «Widerspruch» mit dem Schutzstatus S, welcher grössere Reisefreiheit gewährt. «Diese besondere Situation war zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Gesetzesänderung im Dezember 2021 nicht vorauszusehen», schreibt das SEM.

Während die Reisemöglichkeiten für Personen mit Schutzstatus S behalten werden sollen, tritt die neue Regelung für Personen mit F-Ausweis «vorderhand nicht in Kraft», heisst es weiter. «Hier sollen die Erfahrungen mit dem bestehenden Schutzstatus S auch bezüglich der Reisemöglichkeiten abgewartet werden.»

Vereinfachungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt

Als ersten Schritt schlägt der Bundesrat stattdessen die Umsetzung des vereinfachten Zugangs zum Arbeitsmarkt vor. Dies war ebenfalls Teil des Änderungspakets, das das Parlament im Dezember 2021 beschlossen hat. Demnach sollen vorläufig Aufgenommene ihren Wohnsitz einfacher in einen anderen Kanton verlegen können, wenn sie dort arbeiten.

Der Bundesrat präzisiert, unter welchen Bedingungen dies möglich sein soll: Wenn der Arbeitsweg pro Hin- und Rückfahrt mehr als zwei Stunden beträgt oder wenn der Arbeitsort mit dem öffentlichen Verkehr nur «schwer erreichbar» ist. Ein weiterer möglicher Gründe für einen Kantonswechsel ist, wenn kurzfristige Einsätze geleistet werden müssen.

Um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, werden darüber hinaus administrative Hürden für Arbeitgeber abgeschafft. So wird die Bewilligungspflicht für eine selbstständige oder unselbstständige Erwerbstätigkeit von Personen mit einer Härtefallbewilligung abgeschafft. Auch bei Anstellungen zur beruflichen Ein- und Wiedereingliederung sowie bei Vorbereitungen auf die berufliche Grundbildung soll es neu keine Meldepflicht mehr geben.