Wegen Ukraine Nach der Neutralität die Zauberformel: Gerhard Pfister sieht Handlungsbedarf Mitte-Präsident Gerhard Pfister stellt in einem NZZ-Interview die Zauberformel in Frage. Bundesräte müssten sich nach den nächsten Wahlen überlegen, ob ihre Kandidatur noch legitimiert sei.

Gerhard Pfister sieht nicht nur bei der Neutralität, sondern auch bei der Zauberformel Handlungsbedarf. Keystone

Mitte-Präsident Gerhard Pfister wirft dem Bundesrat in einem Interview mit der NZZ am Sonntag vor, in der Ukrainekrise eine politische Beurteilung zu vermeiden. «Dass der Bundesrat in einer solchen Zeit keine Orientierung schafft, das halte ich für falsch», sagte Pfister. Und: «Ich stelle fest, dass dieses Gremium im Moment nicht gut funktioniert». Pfister denkt im Interview deshalb laut über eine Änderung der Zauberformel nach. Ob seine Partei 2023 alle amtierenden Bundesräte wieder wählen werde, lässt er offen.

«Wahlen müssen Konsequenzen haben», sagte Pfister. Und 2019 habe im Parlament die grösste Verschiebung seit 100 Jahren stattgefunden. Damals habe man sich zwar entschieden, die Zusammensetzung des Bundesrates im Sinne der Stabilität nicht anzutasten. Dies könne 2023 aber anders aussehen. Die amtierenden Bundesräte müssten dannzumal prüfen, ob eine erneute Kandidatur angesichts des Wahlergebnisses noch legitimiert sei.

Keine Freihandelsabkommen mit autoritären Staaten

Pfisters ehemalige CVP ist im Bundesrat nur noch mit einem Mitglied vertreten, ihre historische Konkurrentin FDP dagegen mit deren zwei. «Zwischen den Parteien, die zwei Bundesratssitze, einen oder gar keinen haben, liegt im Moment bloss noch eine Differenz von drei Prozentpunkten Wähleranteil», sagt Pfister dazu. Dies entspreche nicht mehr dem ursprünglichen Sinn der Zauberformel, das Verhältnis der massgeblichen politischen Kräfte des Landes adäquat in der Regierung abzubilden.

Pfister forderte ausserdem, dass die Schweiz beim Freihandel nur noch mit Ländern Verträge unterzeichnet, deren Regierungen demokratische Werte respektieren. Die Schweiz dürfe nicht einfach eine Businessplattform ohne Werte sein. Dies betreffe insbesondere auch das Verhältnis zu China. «Das Freihandelsabkommen mit China würde ich heute sehr viel kritischer anschauen», sagte Pfister. (wap)