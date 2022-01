Wahlumfrage GLP knackt erstmals 10-Prozent-Marke – auch SVP legt in Umfrage zu Wäre im Dezember gewählt worden, hätte die GLP erstmals über 10 Prozentpunkte geholt. Knapp zwei Jahre vor den nächsten Wahlen hätte auch die SVP zulegen können. Verlierer sind die Grünen.

Darf bei den nächsten Wahlen 2023 erstmals auf einen zweistelligen Wähleranteil hoffen: Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen. Keystone

Mit 27 Prozent wählerstärkste Partei der Schweiz bleibt die SVP. Die Volkspartei kann sich damit gegenüber den letzten Wahlen um 1,4 Prozentpunkte verbessern. Bei den letzten Wahlen 2019 hatte die SVP 3.8 Prozentpunkte eingebüsst. Wäre bereits im vergangenen Dezember statt erst im Oktober 2023 gewählt worden, hätte auch der Freisinn seinen Wähleranteil um 0,3 Punkte auf 15,4 Prozent leicht steigern können. Grosse Wahlsiegerin wären jedoch die Grünliberalen gewesen: Mit einem Plus von 2,4 Prozentpunkten hätte die GLP damit erstmals einen zweistelligen Wähleranteil von 10,2 Prozent erzielt. Bei den letzten Wahlen hatte die GLP bereits 3.2 Prozentpunkte zugelegt. Wahlsieger waren damals die Grünen mit einem Plus von 6.1 Prozentpunkten.

Zur Halbzeit der Legislatur stehen die Grünen laut der am Mittwoch publizierten ersten Wahlumfrage von Tamedia und «20 Minuten» nun aber auf dem Verliererposten: Mit einem Wähleranteil von 11,7 Prozent hätten sie im vergangenen Dezember gegenüber dem letzten Wahlresultat 1,5 Prozentpunkte eingebüsst. Aber auch die SP (16,2 Prozent/-0,6 Prozentpunkte) und die «Mitte» (13,3/-0,5) büssen in der Umfrage an Wählergunst ein. Letztere ist nach den letzten Wahlen aus der Fusion von CVP und BDP hervorgegangen. Sie waren 2019 noch getrennt zu den Eidgenössischen Wahlen angetreten. Die Gewinne und Verluste von FDP, SP und «Mitte» liegen allerdings im Bereich des Stichprobenfehlers.

Berset bestgewählter Bundesrat – Cassis Schlusslicht Würde der Bundesrat 2023 direkt vom Volk gewählt, hiesse der Wahlsieger Alain Berset. Der Gesundheitsminister kommt laut der ersten Wahlumfrage von Tamedia und «20 Minuten» auf einen Wähleranteil von 63 Prozent. Auf den folgenden Plätzen liegen Viola Amherd (Mitte) und Guy Parmelin (SVP). Schlusslicht der Bisherigen wäre der aktuelle Bundespräsident Ignazio Cassis (27 Prozent). SP-Bundesrat Berset erhält dabei von Sympathisierenden aller Parteien genügende Noten, ausser von solchen der SVP. Beim Freisinnigen Cassis ist es gerade umgekehrt: Nur FDP-Sympathisierende erteilen ihm knapp eine genügende Note, alle anderen erteilen ihm ungenügende Note. (sat)

Die modellierte Wahlumfrage der Tageszeitungen von Tamedia und von «20 Minuten» ist am 8./9. Dezember 2021 online in der Deutsch- und Westschweiz durchgeführt worden, dies in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH. 19'324 Antworten wurden ausgewertet und gewichtet. Der Stichprobenfehler liegt laut LeeWas bei +/- 1,1 Prozentpunkten.